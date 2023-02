Fiscal Jorge Chávez sobre asesinos de familia en San Miguel: "A todos les alcanza la cadena perpetua"

07/02/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el coordinador de las Fiscalías Especializadas de Delitos de Corrupción, Jorge Chávez Cotrina, aseguró que los sicarios que participaron en el asesinato de seis miembros de una familia en el distrito de San Miguel pueden recibir la pena de cadena perpetua.

El experto explicó que la cadena perpetua aplica cuando el sicariato está ejecutado por una persona vinculada a una organización criminal. También es válida cuando las víctimas sean dos o más, entre otras causales.

"Como hemos visto, obviamente, la conducta del asesinato encaja con todos los agravantes del sicariato. Es decir, a todos ellos les alcanza la cadena perpetua por los hechos acontecidos", declaró en Informamos y Opinamos.

Chávez Cotrina indicó que esta sanción se hace valer "independientemente que sea o no un ajuste de cuentas". En las últimas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) había indicado que este crimen se habría ejecutado por esta razón, aunque la investigación sigue en curso.

El fiscal hizo un llamado al Gobierno Central a implementar políticas públicas en favor de la seguridad ciudadana. Indicó que es un trabajo complejo que debe incluir el apoyo a los departamentos de la PNP y al Ministerio Público.

"Se necesita darle recursos a la Policía, se necesita darle recursos reales a la Fiscalía. ¿Cómo enfrentamos al crimen organizado si no tenemos peritos, si no tenemos laboratorios científicos modernos? ¿Cómo la PNP sin logística se enfrenta al crimen organizado? Mientras los criminales van en una BMW, los policías y fiscales vamos en mototaxi. Así no se puede luchar", expresó.

Mira la entrevista completa