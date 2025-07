Fiscalía: Condenan a 12 años de prisión a extorsionador que atacó colegio Cibert UNI en San Juan de Lurigancho

04/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho - Zona Media (Segundo Despacho) logró que el Poder Judicial condenara a 12 años y 6 meses de prisión a Jimmy Carhuancho, de 22 años, por el delito de extorsión agravada en agravio del colegio privado Cibert UNI.

De acuerdo con la investigación fiscal, Carhuancho realizó actos extorsivos los días 28 de abril y 10 de mayo de 2024. En ambas fechas, disparó con un arma de fuego contra la puerta principal del centro educativo ubicado en la urbanización Villa Hermosa y dejó manuscritos amenazantes.

En los mensajes exigía el pago de S/ 15,000 a cambio de no atentar contra la vida de los promotores ni interrumpir el funcionamiento del colegio. Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Elmer Elías Gamarra Vásquez presentó pruebas contundentes que llevaron a la identificación plena del autor.

Entre los elementos probatorios se incluyeron testimonios, el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, la exhibición de cartas extorsivas, así como pericias grafotécnicas y de antropología forense. La sentencia también incluye el pago de S/ 5,000 por reparación civil a favor de los agraviados.

¿Cómo operó la banda extorsiva?

Según las indagaciones, Carhuancho formaba parte de la organización criminal "La Batería los Malditos de Canto Grande", que sembró el terror en la comunidad educativa de Cibert UNI. En los últimos 15 días, la banda ejecutó dos ataques a las instalaciones del colegio, que atiende a 150 estudiantes.

El primer ataque ocurrió el 28 de abril a las 3:56 a.m., cuando un encapuchado disparó cuatro veces contra la fachada del plantel y dejó un mensaje exigiendo el pago de "un apoyo de 15 mil soles", advirtiendo con "meter una granada" si no se cumplía la demanda. Pese a la amenaza, los promotores no cedieron y continuaron brindando clases.

¿Qué acciones tomaron las autoridades educativas y policiales?

El segundo ataque tuvo lugar el 10 de mayo a las 12:09 a.m., cuando un sujeto arrojó una bolsa negra en la entrada del colegio. La alerta por una posible granada motivó la intervención del personal UDEX, quienes hallaron un tubérculo y otra amenaza escrita. Aunque se descartó un explosivo, las actividades fueron suspendidas y los alumnos enviados de vacaciones.

Desde entonces, la Comisaría de Santa Elizabeth asignó vigilancia policial hasta las 2:30 p.m. Por esta razón, el colegio también suspendió las asesorías vespertinas mientras evalúa retomar clases en modalidad virtual.

La sentencia contra Jimmy Carhuancho representa un paso decisivo en la lucha contra la extorsión en instituciones educativas. El caso también permitió identificar la participación de una banda criminal organizada, cuya investigación continúa a cargo de la Dirección de Investigación Criminal.