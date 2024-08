Giulliana Loza rechaza intención de retirar a Domingo Pérez del 'caso Cócteles': "Debió inhibirse hace mucho tiempo"

En exclusiva para Exitosa, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Giulliana Loza, señaló que no pretende que se excluya al fiscal José Domingo Pérez en el 'Caso Cócteles', sin embargo, alega que este debió eximirse del proceso tiempo atrás. Además, señaló cuáles serían las verdaderas pretensiones que tendría la defensa en torno al juicio que se encuentra corriendo.

En diálogo con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, la letrada señaló que, desde el inicio de las imputaciones contra su defendida, no existe asidero legal en contra de esta. Aseguró que no existe delito alguno correspondiente a los aportes recibidos por el partido de la hija del expresidente Alberto Fujimori.

"Nuestro propósito aquí es hacer justicia y que se determine en su momento la absolución de la señora Fujimori , porque acá no hay cargo alguno, no hay sustento jurídico. Si el señor fiscal, José Domingo Pérez , por decoro, debió haberse inhibido hace muchísimo tiempo", declaró.

En ese mismo orden de ideas, afirmó que las pretensiones judiciales procesales que tiene en torno a la defensa de la lideresa del partido naranja responden a la anulación de los delitos imputados contra su defendida y no piden que sea excluido el fiscal a cargo, en ese caso, José Domingo Pérez.

"Nuestra pretensión es que se resguarde el principio de legalidad penal, porque se le está llevando a la señora Fujimori , por hechos que no constituyeron delito al momento la imputación que hace la Fiscalía (...) que se anule el proceso", detalló la letrada.

Minutos antes, la jurista aclaró que su defendida no recibió dinero ilícito para financiar sus campañas. Por ello, celebró que se haya llegado al juicio oral puesto a que los peruanos pueden estar atentos a lo que sucede en la querella.

"(Keiko Fujimori recibió dinero para su campaña electoral) Es la tesis de la Fiscalía. (¿Pero, qué reconoce Keiko?) ¿Qué reconoce? Que acá no hay delito. El dinero que fue aportado al partido se ganó en el partido, dinero lícito y no es lavado de activos (...) Esto al final se va a archivar, este caso no debió haber empezado", puntualizó Giulliana Loza.