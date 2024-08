Giulliana Loza niega aportes de Odebrecht a Fuerza Popular: "Barata ha dicho que no le consta"

En entrevista con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, negó los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular y aseguró que Jorge Barata manifestó que ello "no le consta".

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la letrada recordó que cuando le consultaron al exdirectivo de Odebrecht sobre dichos aportes este reconoció que no puede acreditar que el dinero haya ingresado al partido. También, dijo que no conoce a Keiko Fujimori.

"La última pregunta que le hacemos nosotros en San Pablo, él termina reconociendo que no le consta ni puede acreditar que el dinero haya ingresado a Fuerza Popular y de Keiko dice que no la conoce, ni pidió, ni recibió", declaró a nuestro medio.

Asimismo, Giulliana Loza cuestionó las acusaciones de la Fiscalía contra su patrocinada y aseguró que, en el peor de los casos, se trataría de un tema administrativo.

En esa misma línea, la abogada criticó a José Domingo Pérez por la demora en las investigaciones contra Keiko Fujimori y afirmó que el caso Cócteles no debió de haber pasado de etapa intermedia.

"Llevamos 9 años y el fiscal no aterriza en un caso concreto. No lo digo yo, lo dicen un montón de personas. Este caso no debió de haber pasado de etapa intermedia. Cualquier otro juez que hubiera actuado de manera imparcial no hubiera permitido las 22 devoluciones, algo que jamás se ha visto en la historia del sistema de justicia penal", expresó.