Giulliana Loza cuestiona investigación contra Keiko Fujimori por 'Caso Cócteles': "Esto no debió empezar"

En entrevista con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se refirió al juicio que enfrenta su patrocinada por el 'Caso Cócteles', afirmando que este nunca debió haber empezado, por lo que terminará siendo archivado.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Loza Ávalos negó que la hija de Alberto Fujimori haya recibido dinero ilícito para el financiamiento de sus campañas.

"(Keiko Fujimori recibió dinero para su campaña electoral) Es la tesis de la Fiscalía. (¿Pero qué reconoce Keiko?) ¿Qué reconoce? Que acá no hay delito. El dinero que fue aportado al partido, se ganó en el partido, dinero lícito y no es lavado de activos (...) Esto al final se va a archivar, este caso no debió haber empezado", declaró a nuestro medio.