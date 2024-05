Jaime Villanueva reaparece y rompe su silencio: "Los involucrados saben que lo que he dicho es cierto"

El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, reapareció y no dudó en brindar declaraciones a la prensa. Según indicó el investigado en el caso 'La fiscal y su cúpula del poder', todos las personas mencionadas por su persona en diversos actos irregulares sabrían que sus testimonios "son ciertos".

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, Villanueva reconoció haberse "equivocado" al haber realizado actos ilegales, los cuales habría realizado en complicidad con más personas.

"Todas las personas sobre las que yo estoy hablando, saben que lo que yo estoy diciendo es cierto (...) Estoy yendo en un camino de reparación, yo todo lo que he dicho es cierto, las personas mencionadas saben que es cierto y no hay una manera de sostener de que en una parte digo la verdad y en otra no", dijo a Latina Noticias.