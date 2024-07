José Domingo Pérez cuestiona procedimiento disciplinario en su contra: Buscan sacarnos del caso contra Keiko Fujimori

El fiscal miembro del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se refirió al supuesto intento que existiría para sacarlo del juicio por el 'caso Cócteles' que corre contra Keiko Fujimori y otros allegados al partido político Fuerza Popular.

Al término de la tercera sesión del juicio por el mencionado caso, el representante de la Fiscalía no dudó un momento en referirse a los procesos disciplinarios que, bajo su perspectiva, pretenderían alejarlo de la contienda judicial contra la hija del expresidente Alberto Fujimori.

Como es público, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, encabezada por el letrado Juan Fernández Jerí, dispuso la continuidad del proceso disciplinario en contra de Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Ante ello, aseguró que esto sería parte de una campaña que busca sacarlos de la contienda en la que cumplen un rol dentro del juicio por el 'caso Cócteles'.

De igual forma, denunció que se está trabajando en una campaña de desprestigio en su contra. Puntualizó que no sería solo en contra suyo, sino que también estaría dirigida en contra del coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

Empero, aclaró que en todo caso de no ser apartado del caso ante una eventual sanción por parte de la ANC-MP, continuará trabajando en el caso que se lleva contra la lideresa del partido naranja y otros.

"En tanto no me suspendan o no lo suspendan al fiscal Rafael Vela, continuaré con la sustentación de la acusación como ustedes han podido advertir esta va a continuar mañana de manera virtual.