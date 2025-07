Tenista Ignacio Buse clasificó a la 'qualy' del US Open: Peruano buscará su pase al cuadro principal

30/07/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El buen momento que atraviesa Ignacio Buse le ha permitido conseguir un logro importante en su carrera profesional. A los 21 años, disputará la 'qualy' (ronda de clasificación) del US Open, el último Grand Slam del circuito profesional de tenis.

Buse confirmado en lista provisional

La semifinal que alcanzó en el ATP 250 de Gstaad, en Suiza, hace un par de semanas, le sirvió para escalar en el ranking ATP y ser el número 135 del mundo. Sin embargo, no pudo sostener el ritmo y la semana anterior, en el Abierto de Generali, en Kitzbühel, Austria, cayó en la primera instancia frente al francés Arthur Cazaux.

Pero este resultado adverso no ha afectado su estatus actual y su posición en el listado global le permite estar dentro de la 'qualy' del próximo US Open. Para esta fase, se encuentra como el preclasificado 31. La fecha límite para confirmar su presencia es el 11 de agosto.

La posición de Buse entre los sembrados para la 'qualy'.

Esta situación, le permite a Ignacio Buse concentrarse únicamente en su preparación para la previa del último Grand Slam de la temporada. Esto debido a que solo defiende siete puntos en el ranking y decidió no disputar otros torneo ni los clasificatorios para los Masters 1000 de Canadá y de Cincinnati, en Estados Unidos.

Cuarta 'qualy' para Buse en 2025

La posibilidad que tiene de disputar esta ronda en el 'major' estadounidense, le permite completar su participación en cada uno de los que ofrece el calendario tenístico (Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon).

No obstante, su participación en los tres torneos mencionados, no ha sido fructífera. En cada una se enfrentó a jugadores mejor posicionados en el escalafón mundial y no superó la primera instancia. Cabe resaltar que para ingresar al cuadro principal se tiene que superar tres niveles.

Historial de peruanos en el US Open

En total, cinco tenistas peruanos han ingresado a disputar la fase final del Abierto de los Estados Unidos. El primero fue Álex Olmedo (nacido en Arequipa, aunque representando a Estados Unidos), Pablo Arraya, Jaime Yzaga, Luis Horna y Juan Pablo Varillas.

Olmedo alcanzó la final en 1959. Representando al Perú, el más destacado ha sido Yzaga, ex capitán del equipo de Copa Davis. En 1994 en los octavos de final venció en un partido memorable a Pete Sampras, ganador de 14 Grand Slams.

Se rescata el partido que Luis Horna tuvo con Rafael Nadal en la edición 2006. 'Lucho', disputó un gran partido ante un jugador que venía con ascenso y que a la postre, ganaría 22 'majors' hasta su retiro. El último que tuvo participación fue 'Juanpi' Varillas, llegando a las ronda 2 en la que cayó en sets corridos ante el local Taylor Fritz.

De esta forma, Ignacio Buse buscará ingresar al cuadro principal del US Open, que se jugará en Estados Unidos. Su preparación consistió en no disputar más torneos hasta llegar a Flushing Meadows, en New York.