Revelan chats entre alias 'Cuchillo' y la abogada Liliana Pizán Chirado

La difusión de una serie de mensajes entre Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como alias 'Cuchillo' , y la abogada Liliana Pizán Chirado, confirmaría la teoría fiscal de que ambos tendrían relación en la matanza de los 13 trabajadores mineros de "La Poderosa".

Como se recuerda, ambos permanecen bajo orden de prisión preventiva. El primero se encuentra detenido en Colombia, mientras que, la letrada cumplirá con la medida en un penal de la capital, tras recibir 24 meses de pena privativa de la libertad por parte del Poder Judicial.

Relación a la vista

El dominical Cuarto Poder reveló unas conversaciones sostenidas entre ambos. El principal sospechoso del atentado en La Libertad le decía "Mi amor", "Mi Lokita Hermosa" y "Mi Reyna" a la abogada, el pasado 7 de mayo , tres días después de que se confirmara el asesinato de los trabajadores mineros en Pataz.

Cabe señalar que, Rodríguez Díaz viajó a Colombia el último 5 de mayo , ya que, no tenía impedimento de ingreso a aquel país. Posteriormente, fue capturado en Medellín 10 días después y el 22 del presente mes, el Poder Judicial le ordenó 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, sicariato, homicidio calificado y lavado de activos.

Mientras 'Cuchillo' enviado los "mensajes cariñosos", la abogada lo guiaba en tiempo real sobre qué declarar para no ser incriminado en el crimen de Pataz. Además, le "sugiere" no revelar su nombre para no ser involucrada en sus aparentes negocios turbios.

El nexo sería más que profesional entre ambos, a tal punto que la Fiscalía supone que Pizán Chirado sería la "administradora" de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, puesto que, le habría ayudado en algunas gestiones ilegales y que, por tal fin, recibía dinero ilícito.

Es importante mencionar que, durante su detención en su domicilio, la Policía encontró más de S/ 70 000 soles , 14 000 pesos chilenos y esmeraldas colombianas, teoría que confirmaría los servicios al margen de la ley por parte de la abogada hacia alias 'Cuchillo'.

Extradición sería en 10 meses

Tras su detención en Colombia y orden de prisión preventiva recibida, el Gral. Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), señaló que la extradición de Miguel Antonio Rodríguez Díaz demoraría hasta 10 meses, teniendo en cuenta otros casos similares.

Vale mencionar que, la Fiscalía General de Colombia dictó orden de captura con fines de extradición contra el imputado, a solicitud del Ministerio Público y en cumplimiento al tratado bilateral vigente entre ambos países y la Convención de Palermo.

Mientras tanto, otro presunto implicado fue detenido en las últimas horas, se trata de Elmer Alonso Espinoza Alva (21), quien en su poder poseía armas de fuego. Según información de la PNP, sería parte de la masacre que acabó con la vida de los 13 trabajadores de la minera "La Poderosa".

De esta manera, se confirmaría la relación más que profesional entre Miguel Antonio Rodríguez Díaz y Liliana Pizán Chirado, quienes sabrían al detalle lo ocurrido en Pataz.