Silvana Carrión respalda acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht: "No fue lesivo para el Estado"

La procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, respaldó el acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht, asegurando que este no ha sido perjudicial para el Estado.

En declaraciones para Canal N, Carrión aseguró que el acuerdo de colaboración eficaz fue crucial para avanzar en múltiples casos de corrupción y apuntó que no fue un "mal negocio".

"Existen cuestionamientos al acuerdo, algunos antiguos, que surgieron desde que se aprobó el acuerdo y la sentencia. Han señalado que ha sido un mal negocio y lesivo para el Estado. Esto no es así, no ha sido un mal negocio (...) porque el acuerdo contiene información que, en el momento en que fue entregada, no se conocía", declaró.