Dina Boluarte: "Demostramos que es posible trabajar por el Perú sin corrupción"

Este 27 de diciembre, la presidenta de la República, Dina Boluarte, asistió al distrito de San Isidro para brindar un discurso en un evento realizado por el Ministerio del Interior (Mininter). Como ya es costumbre, la mandataria volvió a generar las críticas de la ciudadanía por sus declaraciones. Esta vez, señaló que las cifras registradas por su gobierno durante el 2024 la "llenan de orgullo y esperanza".

No satisfecha con ello, la jefa de Estado indicó que le había demostrado al Perú que sí se puede gobernar en beneficio de la población sin recurrir a irregularidades ni a "la lacra de la corrupción". Esto generó la molestia de la población, pues la presidenta es vinculada junto con su vocero Fredy Hinojosa al polémico episodio del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (Qali Warma).

La presidenta no perdió la oportunidad para dirigirse a la prensa, señalando que esta es "mezquina" con su gestión. Al respecto, comentó que ella no está sentada en su escritorio, sino que es una todoterreno, "en la lluvia, calor e intemperie".

"Estamos en la senda de la recuperación económica. Este resultado no es casualidad o fruto de las artes mágicas como algunos mezquinamente desconocen. (...) Aquí no nos importan esas mezquindades. Lo que nos importa es ver cómo entrelazamos y articulamos el desarrollo de la patria en la búsqueda del desarrollo. Eso es lo que nos importa. No nos damos por vencidos", expresó.