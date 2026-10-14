Hombre armado con cuchillos ataca a compradores en centro comercial y deja ocho heridos en Corea del Sur

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Momentos de terror se vivieron en un centro comercial de Incheon, en Corea del Sur, luego de que un hombre armado con varios cuchillos atacara a los compradores que encontraba a su paso. El violento episodio dejó al menos ocho personas heridas, una de ellas en paro cardíaco, según informó la agencia de noticias Yonhap.

Sujeto ataca a clientes en centro comercial

El ataque ocurrió el martes alrededor de las 13:40, hora local, en un establecimiento comercial ubicado a unos 40 kilómetros al suroeste de Seúl. Las víctimas tienen entre 20 y 50 años y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el presunto agresor tendría aproximadamente 60 años y habría utilizado cuchillos atados a ambas manos para cometer el ataque. La violencia de la agresión provocó alarma entre los clientes, quienes intentaron ponerse a salvo mientras el hombre avanzaba por las instalaciones del establecimiento.

Según el testimonio de una persona que presenció los hechos, el sospechoso subía por una escalera mecánica desde el segundo sótano, donde funciona un supermercado, mientras apuñalaba a quienes se cruzaban en su camino. Ante esta situación, algunos compradores decidieron intervenir para reducirlo y evitar que continuara atacando a más personas.

Posteriormente, el hombre fue detenido y trasladado bajo custodia policial. Los agentes iniciaron los interrogatorios correspondientes para esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar qué motivó al sospechoso a agredir a los compradores. Por ahora, las investigaciones continúan para reconstruir la secuencia de los hechos.

Investigación en curso

Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades habilitaron un centro médico de emergencia en la primera planta del centro comercial, con el objetivo de responder a las necesidades de atención. Mientras los heridos reciben asistencia, los investigadores buscan establecer las circunstancias que precedieron a la agresión y determinar si existen otros elementos relevantes para el caso.

Este tipo de ataques genera preocupación en Corea del Sur, un país que suele asociarse con bajos niveles de delincuencia violenta, aunque eso no significa que esté libre de agresiones graves. El uso de cuchillos en espacios públicos representa un desafío para la seguridad, pues puede poner en riesgo a numerosas personas en pocos minutos. La prevención y la respuesta policial resultan fundamentales para proteger a la población.

Sin embargo, los ataques con armas blancas no son completamente aislados: Corea del Sur ha registrado otros episodios graves en los últimos años, lo que ha reabierto el debate sobre la vigilancia de personas con antecedentes violentos. En este caso, las autoridades anunciaron una revisión del monitoreo electrónico del sospechoso.