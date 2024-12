¿Cuál es el país africano que no celebra la Navidad? Aquí te lo decimos

24/12/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

En la mayoría de los países, la Navidad se celebra como una festividad que une a familias y comunidades, pero hay un rincón en África donde esta tradición está prácticamente ausente: Somalia, un país situado en el Cuerno de África, está prohibida porque la mayoría de ciudadanos siguen el islam.

¿Por qué prohibieron la Navidad?

En Somalia, la Navidad no se celebra, ya que su población es predominantemente musulmana, y la religión oficial del país es el islam. Desde el año 2015, el Gobierno somalí prohibió las celebraciones navideñas en todo el territorio, alegando que estas no son parte de las tradiciones islámicas y podrían generar confusión religiosa entre sus habitantes.

¿Cuáles son los motivos religiosos y culturales?

La prohibición de la Navidad en Somalia responde a la estricta interpretación del islam que se practica en el país. Las autoridades consideran que celebrar una festividad cristiana podría atentar contra sus valores religiosos y culturales. Además, con la presencia de grupos extremistas como Al-Shabaab, cualquier acto que se aleje de la doctrina islámica puede ser objeto de sanción o riesgo para la seguridad.

Un caso único en África

Somalia no es el único país musulmán que no celebra la Navidad, pero sí uno de los pocos en África que ha impuesto una prohibición explícita. Otros países africanos con mayoría musulmana, como Marruecos o Egipto, permiten las festividades navideñas entre sus minorías cristianas, aunque estas no son celebraciones nacionales.

Somalia es al menos el segundo país de mayoría musulmana que prohíbe la Navidad durante este año, después del que anunció una prohibición similar. Somalia aplicó la misma medida en 2013. El país sigue el calendario islámico que no reconoce el 1 de enero como el principio del año.

Ya casi no quedan cristianos en Somalia. En la capital Mogadiscio, una catedral católica construida por los italianos y destruida por un bombardeo sigue siendo, sin embargo, un punto de referencia para los terroristas. No obstante, los diplomáticos extranjeros, los trabajadores humanitarios y los soldados que viven en un recinto rodeado de seguridad del aeropuerto se encuentran autorizados para organizar fiestas privadas.

La ausencia de la Navidad en Somalia nos recuerda cómo las tradiciones y las festividades varían en función de los contextos culturales y religiosos. Mientras millones en el mundo celebran esta fecha con júbilo, en este país africano el 25 de diciembre transcurre como un día más, reflejando la diversidad de costumbres.