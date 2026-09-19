Control migratorio en Lima: intervienen a cerca de 500 extranjeros en megaoperativo

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno continúa con las operaciones de control y verificación migratoria en Lima Centro, donde cerca de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos en un trabajo ejecutado en conjunto por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el orden interno y verificar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Fiscalización migratoria en megaoperativo de la PNP y Migraciones

El despliegue contó con la participación activa de personal especializado para revisar el estatus de cada ciudadano intervenido. Los agentes verificaron los antecedentes e historial de permanencia en el país para detectar cualquier eventual irregularidad administrativa.

"El mensaje es claro: quien se encuentre en el Perú debe respetar nuestras normas migratorias. Vamos a continuar fortaleciendo las intervenciones, utilizando nuestras herramientas de identificación y poniendo la información migratoria al servicio de las autoridades para adaptar las medidas que corresponden en cada caso", manifestó.

Desde la entidad migratoria se remarcó que estas intervenciones responden a una planificación estratégica enfocada en zonas con alta densidad de circulación de extranjeros. El objetivo central se orienta a consolidar la presencia institucional en puntos clave de la ciudad.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad extranjera para mantener sus documentos de identidad al día y regularizar cualquier pendiente administrativo. La institución reiteró su disposición para facilitar la entrega de carnés de extranjería en sus sedes oficiales.

📍#Lima | Más de 500 extranjeros fueron intervenidos en un megaoperativo de fiscalización migratoria ejecutado por la @PoliciaPeru y @MigracionesPe. Los intervenidos son trasladados al Escuadrón Verde de la PNP para verificar su situación en el país.#SeguridadYOrden pic.twitter.com/cCmtjl0TqV — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 19, 2026

Seguridad ciudadana y sanciones por ingreso irregular

La articulación entre las fuerzas policiales y los fiscalizadores busca incidir indirectamente en la reducción de los índices de criminalidad en la capital. Los operativos inopinados continuarán ejecutándose de forma permanente en coordinación con las comisarías del sector.

Por su parte, los ciudadanos intervenidos que registren un ingreso no autorizado al territorio nacional quedarán bajo disposición de la Policía Nacional. La autoridad evaluará cada expediente administrativo para aplicar las sanciones previstas en el código migratorio.

Las medidas restrictivas contra quienes hayan evadido los puestos de control fronterizo pueden incluir desde el abandono obligatorio hasta el impedimento de reingreso por plazos prolongados. Las entidades del sector ratificaron su compromiso de aplicar la ley de manera estricta.

En ese sentido, el megaoperativo desarrollado en las arterias principales de Lima Centro reafirma el compromiso irrestricto del Poder Ejecutivo, la PNP y la Superintendencia Nacional de Migraciones para sostener intervenciones de fiscalización de manera permanente y desarticular cualquier foco de irregularidad en el territorio nacional.