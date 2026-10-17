Hasta la muerte con BTS: funeraria chilena se viraliza al ofrecer ataúdes con diseño del grupo de K-pop por $2,5 millones

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Tras su exitoso paso por Colombia y Perú, la banda surcoreana de K-pop, BTS, se encuentra en Chile donde ya ha brindado sus dos conciertos y este sábado cerrará con el tercero en el estadio Nacional, en Santiago de Chile. Tal ha sido el furor por la llegada de la boy band que una funeraria aprovechó ello para vender ataúdes con diseños inspirados en la aclamada banda.

Funeraria chilena vende ataúdes personalizados con diseños de BTS

Distintos negocios han aprovechado la euforia de sus fanáticas para ofrecer productos inspirados en la banda surcoreana en el país vecino. Uno de los más llamativos ha sido el de la Funeraria Iván Martínez, que presentó en sociedad un féretro con los rostros de los integrantes como estrategia de marketing.

La iniciativa fue difundida por al propia empresa a través de sus redes sociales oficiales con un post en el que había la fotografía del cajón de color blanco que encima tenía a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook en blanco y negro junto al nombre de la agrupación en color rojo.

"Un diseño pensado para todas nuestras ARMYS. ¿A cuántas les gustaría que las despidan así ?", se lee en la descripción de la publicación de su cuenta oficial de Instagram de la funeraria chilena.

Como era de esperarse, de manera inmediata el post se viralizó entre las ARMYs chilenas e inclusive el público en general. Además acumula más de 370 mil me gusta y cuenta con más de 10 mil comentarios de toda índole que va desde el sarcasmo hasta verlo como posibilidad de irse de este mundo con el diseño de sus artistas favoritos.

El precio de los ataúdes con el diseño de BTS

Cabe señalar que, el medio chileno The Clinic dialogó con la Funeraria Iván Martínez y aclararon que no se trata de una línea de ataúdes que hayan comenzado a fabricar, sino de una propuesta de diseño con fines de marketing.

"Si se quiere adquirir uno así, puede ser a través de un servicio anticipado de necesidad futura", señalaron. Un ataúd personalizado como el que se muestra en el registro, según la funeraria, t iene un precio de $2,5 millones , con todo el servicio fúnebre incluido.

Como parte de la euforia por la llegada del grupo de K-pop BTS a Chile para brindar tres recitales en el estadio Nacional , de Santiago de Chile, una funeraria se viralizó en redes sociales debido a que publicó un video en el que ofrecen ataúdes con el diseño inspirado en la boy band surcoreana. El post se viralizó de manera inmediata y generó diversas reacciones.