Katie Zacharia: polémica secretaria de prensa de Donald Trump es despedida tras solo 5 días en el cargo

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mandato de Katie Zacharia al frente de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca llegó a su fin de forma abrupta. Según confirmaron asesores del mandatario a la cadena CNN, el presidente Donald Trump decidió apartarla del cargo tras una serie de apariciones públicas desafortunadas y un intenso escrutinio público.

La medida pone fin a un paso de apenas cinco días, convirtiéndose en uno de los períodos más breves para un portavoz en la historia reciente de la administración estadounidense.

Una gestión que inició con cuestionamientos

Las dudas sobre su continuidad comenzaron a gestarse desde su primera conferencia de prensa en la sala James Brady, donde se mostró visiblemente nerviosa, limitándose a responder únicamente tres preguntas y ofreciendo respuestas confusas sobre los reportes que señalaban que había reprobado el examen de abogacía.

Las posteriores entrevistas televisivas y el desgaste institucional terminaron por convencer al entorno presidencial de que su continuidad era insostenible.

Nervios y momentos confusos marcaron el debut de Katie Zacharia como vocera de Donald Trump. En una conferencia de unos 14 minutos, la funcionaria tuvo un desliz al confundir a su esposo con el presidente y respondió ante solo tres preguntas de la prensa.https://t.co/nbHBD7enjh pic.twitter.com/ZVbsmH7Dqb — La Jornada (@lajornadaonline) October 14, 2026

Las declaraciones de Trump y el respaldo del círculo cercano

Lo que más llamó la atención previo a su salida oficial, el propio mandatario estadounidense había reconocido públicamente que había sugerido a Zacharia reconsiderar su permanencia en el puesto. En declaraciones ofrecidas antes de partir hacia un mitin político en Georgia, Trump aseguró que creía que la vocera "no necesitaba" el puesto

"Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría", añadiendo además: "Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites". Al valorar su breve paso, el presidente admitió: "Quizás esto no sea para ella".

Donald Trump habló sobre la permanencia de Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca. El Presidente reconoció que los medios han sido 'duros' con su nueva portavoz, quien enfrentó cuestionamientos tras su primera rueda de prensa.



📹RapidResponse47 pic.twitter.com/8jLS7Sf2df — REFORMA (@Reforma) October 16, 2026

A pesar de retirarle la confianza como principal portavoz del Gobierno, Trump defendió a su excolaboradora al asegurar que había sido tratada de forma severa por los medios de comunicación y destacó su lealtad política.

Como muestra de que la administración mantiene una buena sintonía personal con ella, fuentes cercanas indicaron que Zacharia y su familia sostendrían una cena privada con el vicepresidente J. D. Vance y su entorno en la residencia vicepresidencial.

Defendía su trayectoria

Tras los primero cuestionamientos sobre su carrera profesional, Zacharia se defendió argumentando que, antes de realizar sus primeras apariciones públicas en medios de comunicación, consultó con autoridades universitarias sobre cómo debía denominar su formación profesional.

Según explicó, estas le indicaron que podía hacer uso del término genérico "lawyer" (licenciada en Derecho, respaldada por su título de Juris Doctor y su experiencia en el sector legal internacional), pero no de términos como "attorney" o "esquire", los cuales están reservados únicamente para quienes cuentan con licencia estatal.

Así, la salida de Katie Zacharia expone las dificultades del Ejecutivo para consolidar un equipo de comunicación capaz de soportar la alta presión mediática, dejando abierta la vacante en la portavocía oficial de la Casa Blanca.