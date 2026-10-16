RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Una gestión relámpago

Katie Zacharia: polémica secretaria de prensa de Donald Trump es despedida tras solo 5 días en el cargo

La portavoz de la Casa Blanca dejó su puesto luego de una semana marcada por un turbulento debut ante los medios y cuestionamientos sobre la veracidad de sus credenciales profesionales.

Funcionaria fue centro de dudas previo a su salida.
Funcionaria fue centro de dudas previo a su salida. (Composición Exitosa)

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 16/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El mandato de Katie Zacharia al frente de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca llegó a su fin de forma abrupta. Según confirmaron asesores del mandatario a la cadena CNN, el presidente Donald Trump decidió apartarla del cargo tras una serie de apariciones públicas desafortunadas y un intenso escrutinio público.

La medida pone fin a un paso de apenas cinco días, convirtiéndose en uno de los períodos más breves para un portavoz en la historia reciente de la administración estadounidense.

Una gestión que inició con cuestionamientos

Las dudas sobre su continuidad comenzaron a gestarse desde su primera conferencia de prensa en la sala James Brady, donde se mostró visiblemente nerviosa, limitándose a responder únicamente tres preguntas y ofreciendo respuestas confusas sobre los reportes que señalaban que había reprobado el examen de abogacía.

Las posteriores entrevistas televisivas y el desgaste institucional terminaron por convencer al entorno presidencial de que su continuidad era insostenible.

Papa León XIV conversó con Vladímir Putin desde el hospital: pidió un alto al fuego en Ucrania y lo exhortó al diálogo
Lee también

Papa León XIV conversó con Vladímir Putin desde el hospital: pidió un alto al fuego en Ucrania y lo exhortó al diálogo

Las declaraciones de Trump y el respaldo del círculo cercano

Lo que más llamó la atención previo a su salida oficial, el propio mandatario estadounidense había reconocido públicamente que había sugerido a Zacharia reconsiderar su permanencia en el puesto. En declaraciones ofrecidas antes de partir hacia un mitin político en Georgia, Trump aseguró que creía que la vocera "no necesitaba" el puesto

"Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría", añadiendo además: "Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites". Al valorar su breve paso, el presidente admitió: "Quizás esto no sea para ella".

Japón emite por error una alerta de terremoto de magnitud 9.9 provocando pánico en su población
Lee también

Japón emite por error una alerta de terremoto de magnitud 9.9 provocando pánico en su población

A pesar de retirarle la confianza como principal portavoz del Gobierno, Trump defendió a su excolaboradora al asegurar que había sido tratada de forma severa por los medios de comunicación y destacó su lealtad política.

Como muestra de que la administración mantiene una buena sintonía personal con ella, fuentes cercanas indicaron que Zacharia y su familia sostendrían una cena privada con el vicepresidente J. D. Vance y su entorno en la residencia vicepresidencial.

Defendía su trayectoria

Tras los primero cuestionamientos sobre su carrera profesional, Zacharia se defendió argumentando que, antes de realizar sus primeras apariciones públicas en medios de comunicación, consultó con autoridades universitarias sobre cómo debía denominar su formación profesional.

Según explicó, estas le indicaron que podía hacer uso del término genérico "lawyer" (licenciada en Derecho, respaldada por su título de Juris Doctor y su experiencia en el sector legal internacional), pero no de términos como "attorney" o "esquire", los cuales están reservados únicamente para quienes cuentan con licencia estatal.

Así, la salida de Katie Zacharia expone las dificultades del Ejecutivo para consolidar un equipo de comunicación capaz de soportar la alta presión mediática, dejando abierta la vacante en la portavocía oficial de la Casa Blanca.

Temas relacionados abogada Casa Blanca Despedida Donald Trump Katie Zacharia Secretaria de Prensa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA