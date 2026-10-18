India: joven mago casi muere al atar cuerdas a su cuello y deja que seis motos lo ahorquen [VIDEO]

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un espectáculo público realizado en una feria terminó en un incidente que generó preocupación entre los asistentes. Como se ve en un video viral en redes, un joven mago protagonizó una maniobra que involucró amarrarse cuerdas en el cuello y el torso, las cuales estaban conectadas simultáneamente a seis motocicletas posicionadas en distintas direcciones.

Ante ello, los conductores comenzaron a acelerar sus vehículos para ejercer presión, lo que provocó que la situación escapara de control. Cabe mencionar que el participante perdió rápidamente la estabilidad en el terreno y se desplomó por completo frente a la multitud, mientras experimentaba serias dificultades físicas por la tensión generada.

Indian magician dies during a live performance after a dangerous stunt goes horribly wrong. https://t.co/AXJm91RPK0 — ArnoldClips (@ArnoldClips) October 18, 2026

La caída del joven y la intervención de la multitud

En esa línea, los segundos posteriores a la maniobra mostraron la dificultad del asunto. Las cuerdas se tensaron fuertemente contra la garganta del joven mientras intentaba soportar la fuerza de los vehículos, cediendo finalmente ante el peso.

Las imágenes evidencian el momento exacto donde la tracción de las seis motocicletas vence su resistencia. No obstante, un grupo de personas acudió con inmediatez a brindarle asistencia tras observar su aparatoso desplome en la pista. El rápido accionar de estos testigos permitió interrumpir el jalón de los vehículos y auxiliar al muchacho.

Incertidumbre sobre el estado de salud

Después de la emergencia vivida en pleno recinto ferial, quedan preguntas sin resolver sobre los detalles y la planificación detrás de este número público que expuso partes sensibles de la anatomía del protagonista.

Hasta la fecha, no existe una confirmación oficial que detalle el estado médico del muchacho ni las consecuencias derivadas de la acción de las seis motocicletas. El material audiovisual tampoco permite establecer si experimentó lesiones a largo plazo.

Inicialmente, en distintas redes sociales circuló información errónea que confirmaba el fallecimiento del joven. No obstante, los usuarios de la red social X desmintieron de inmediato esta versión. Los usuarios aclararon que el mago no murió tras el incidente, sino que se encuentra con vida, pero en un estado crítico de salud.

El evento mantiene la atención en la necesidad de establecer controles más precisos en este tipo de exhibiciones de entretenimiento. Se aguardan mayores detalles respecto a la evolución física del afectado durante el transcurso de los próximos días.