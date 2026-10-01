Presidenta recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Tailandia, Suecia, India, Austria y República Checa

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori recibió este jueves las cartas credenciales de cinco nuevos representantes diplomáticos internacionales. La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, contando con la participación del ministro de Relaciones Exteriores peruano, Carlos Espá.

Durante este acto protocolar, la jefa de Estado acreditó formalmente a los embajadores de Tailandia, Suecia, India, Austria y República Checa. Las respectivas misiones diplomáticas fueron asumidas por Ek-on Khunacharoen, Johanna Teague, Sugandh Rajaram, Lydia Ladurner y Petr Mikyska.

Delegación sueca

Consolidación comercial con India, Tailandia y Suecia

Las relaciones del país con las naciones asiáticas mantienen un sólido crecimiento. Según los datos oficiales, el país sostiene un vínculo de más de seis décadas con India y Tailandia, destacando con este último una Asociación Estratégica vigente desde el año 2013 que facilita el ingreso mutuo hacia Sudamérica y el Sudeste Asiático.

En el mismo escenario, existe una clara intención de potenciar la cooperación en seguridad ciudadana y sectores tecnológicos, de servicios y farmacéuticos con las naciones asiáticas. Paralelamente, las relaciones con el Reino de Suecia reflejan una coincidencia respecto a las libertades fundamentales y el desarrollo impulsado por ambos Estados desde el siglo XIX.

Este fluido diálogo político generaría resultados tangibles para la economía nacional. En ese sentido, más de cuarenta empresas suecas operan en el país, logrando que el comercio bilateral alcanzaza los 550 millones de dólares durante el año 2025, lo cual representó un crecimiento del 22 % anual.

Fujimori recibió cartas credenciales de la embajadora de la República de Austria

Oportunidades de inversión con Europa

En cuanto a estos países de Europa, se resaltó la cooperación compartida con Austria. Este lazo se encuentra fortalecido por 175 años de vínculos diplomáticos ininterrumpidos y la histórica migración a Pozuzo que enriqueció culturalmente a ambas naciones.

Durante 2025, el intercambio mutuo totalizó 128,9 millones de dólares y más de siete mil turistas austriacos visitaron el país, logrando además que dicha nación registre una importante inversión extranjera directa acumulada de 52,8 millones de dólares en el mercado peruano.

Por otro lado, la delegación de República Checa reafirmó su compromiso económico-comerciales vigentes desde 1993. Durante el 2025, su comercio bilateral con el Perú alcanzó los 90,4 millones de dólares, registrando importaciones checas por 85,8 millones y exportaciones nacionales por 4,6 millones.