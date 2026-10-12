Dragon Ball Super Beerus ya está disponible: estos son los principales cambios con la serie original del 2015

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La franquicia que marcó a generaciones completas está de vuelta en la pantalla chica. El estreno mundial del primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus ha generado una ola de análisis y comentarios positivos en la comunidad de fanáticos y portales especializados de anime.

A diferencia de apresurado lanzamiento original en 2015, esta nueva versión nace con la clara premisa de condensar la historia de manera más fluida, iniciando nuevamente desde el arco de La Batalla de los Dioses pero deshaciéndose del relleno innecesario que ralentizó los primeros compases de la serie hace más de una década.

Evolución visual: el adiós al "brillo" y estilo renovado

El cambio más notorio y celebrado por la audiencia en este episodio debut se encuentra en el apartado artístico. La producción ha reducido considerablemente el acabado digital rígido y con exceso de "brillo de plástico" que caracterizó la primera versión de la serie.

En su lugar, el rediseño adopta líneas más orgánicas, texturas cálidas y tonos mate que a algunos les recordó directamente al aclamado estilo visual planteado por Naohiro Shintani en la película Dragon Ball Super: Broly. La animación fue trabajada desde cero, permitiendo secuencias de movimiento más dinámicas, un tratamiento de color más pulido y detalles sacados del manga ilustrado por Toyotaro.

Beerus vs. Chief Moginaian: 2015 / 2026 pic.twitter.com/rJ8s4F2DGb — Zero Gravity 💫 (@Z3RO_GRAVITY_) October 11, 2026

Un Goku con la madurez que exigían los seguidores

Otro de los aciertos más destacados en las primeras revisiones de la crítica es el ajuste de personalidad en el héroe de la saga. El primer capítulo muestra a un Son Goku menos "infantilizado" o ingenuo en comparación con la entrega de 2015.

Si bien el saiyajin conserva su clásica naturaleza despreocupada mientras entrena en el planeta de Kaio-sama, su caracterización refleja mejor la actitud de un maestro de las artes marciales con recorrido, respondiendo mejor a una de las solicitudes históricas de los lectores del manga.

GENTE, os presento LA MEJOR ESCENA del episodio 1 de Dragon Ball Super: Beerus.



El entrenamiento mental de Goku contra Freezer, Cell y Buu, una obra de arte que no pudimos disfrutar en el anime de 2015. Es PERFECTA.



Y sí, la pieza musical es COLOSAL y también totalmente nueva. pic.twitter.com/dXDZp6IBKw — Antonio Sánchez-Migallón Jiménez (@MrKaytos) October 11, 2026

Horarios de emisión y plataformas de streaming

A diferencia del bloque matutino e infantil en el que se emitió la versión de 2015 en la televisión japonesa, Dragon Ball Super: Beerus se transmite ahora semanalmente en un horario nocturno en Japón a través de la señal de Fuji TV todos los domingos a las 11:00 p.m. hora local (10:30 u 11:00 a.m. en Perú)

Esta franja horaria le otorga mayor flexibilidad en la libertad que vaya a tomar el tono para los combates, algo esencial para quienes ya crecieron con la serie. Para el público internacional y de Latinoamérica, los episodios estárán disponibles en simultáneo a través de la plataforma Crunchyroll con subtítulos oficiales en español, estrenándose en horas de la mañana/mediodía según la zona horaria del país.

Servicio de streaming transmite nuevos episodios en simultáneo con Japón.

El estreno del primer capítulo de Dragon Ball Super: Beerus ha demostrado que la franquicia escuchó las lecciones del pasado. Al combinar una animación visualmente atractiva, un ritmo narrativo ágil y el respaldo de una distribución global en simultáneo, esta nueva versión parece arrancar con el pie derecho en su misión de reescribir su historia antes de continuar con la también esperada saga de Moro.