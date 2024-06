¡Lamentable! Reconocida cantante fallece misteriosamente a los 68 años: "Todo el mundo la quería"

08/06/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del entretenimiento está de luto después que la famosa cantante irlandesa Rose-Marie Kane murió repentinamente a la edad de 68 años, y sus amigos sospechan que la causa fue un ataque cardíaco. El caso aún sigue en investigación y sus familiares están devastado por la noticia.

Rose era una personalidad muy famosa en Irlanda gracias a sus múltiples álbumes musicales participación como jueza de varios Reality show en su país así como por ser conductora de programas de radio.

Kane fue originaria de Cloughogue, en las afueras de Newry, falleció en su casa en Blackpool el miércoles por la mañana, por lo que su familia publicó un doloroso mensaje en Facebook e Instagram.

"Con gran pesar y enorme tristeza, tenemos que anunciar el repentino fallecimiento de nuestra muy querida Rose-Marie, en su amado segundo hogar de Blackpool. Descansa en paz, querido corazón", se lee el mensaje escrito en las redes sociales de la intérprete.

Familiares y amigos lamentan su muerte

El famoso presentador irlandés y amigo personal de Rose, Robin Elliott, comentó que estaba al tanto de la salud de la cantante pero no esperaba la noticia de su fallecimiento.

"Estoy devastado. Hablamos apenas la semana pasada. Sabía que ella no había estado bien, pero de ninguna manera esperaba esta terrible noticia. Nunca olvidaré los recuerdos y las risas. No más corazones queridos por parte corazón más querido de todos los tiempos", expresó con mucho dolor.

¿Quién era Rose-Marie Kane?



Rose-Marie Kane nació el 7 de febrero de 1956 y fue una cantante, actriz, personalidad de televisión y presentadora de radio de Irlanda del Norte. Si bien Rose-Marie disfrutó del éxito como personalidad de la televisión local y nacional en el Reino Unido, también lanzó diecinueve álbumes.

En los International Music Awards, Rose-Marie fue votada como la cantante más popular. Agotó las entradas del London Palladium en más de una ocasión.

Rose-Marie se desempeñó como juez de dos series del programa de talentos de la BBC Go For It. Sus otras apariciones en televisión incluyeron The Royal Variety Show, Shooting Stars, Doctors, Big Brother's Little Brother, un documental de ella misma y varios reality shows.

No cabe duda que la muerte de la famosa cantante Rose-Marie Kane ha causado gran pena entre sus fanáticos de Irlanda y muchos de ellos han expresado sus condolencias para su familia mediante redes sociales.