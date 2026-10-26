Lula da Silva anuncia regulación de redes sociales en Brasil tras ser reelegido presidente

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su intención de regular las plataformas digitales tras consolidar su reelección con la mayoría de votos válidos, frente al obtenido por el candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva anuncia regulación de redes sociales

Asimismo, el mandatario virtual sostuvo que es necesario establecer medidas frente a la interferencia digital en los procesos electorales y advirtió que los delitos cometidos en internet deben recibir un tratamiento similar al de los crímenes en el mundo real.

La declaración de Lula se produce en el contexto de una contienda electoral marcada por la polarización política y el debate sobre el papel de las plataformas digitales en la difusión de información y la participación ciudadana. Por ello, planteó la necesidad de establecer mecanismos de regulación.

"En una elección en la que tuvimos que vencer a la intromisión que venia de afuera hacía adentro a través de plataformas digitales y nosotros vamos a tener que regular a las plataformas, no puede ser que no tengamos la conciencia que el crimen en el mundo digital debe ser tratado como si fuera un crimen de la vida real", expresó Lula da Silva.

Cuestiona la interferencia extranjera en las elecciones

Durante su primer pronunciamiento tras confirmarse la victoria electoral, Lula insistió en que las plataformas digitales pueden convertirse en espacios de intervención externa durante las campañas políticas. Por ello, defendió la necesidad de avanzar hacia una regulación que permita abordar los delitos cometidos en estos entornos.

El anuncio abre el debate sobre el alcance que podría tener una futura normativa en Brasil, así como las responsabilidades de las empresas tecnológicas frente a posibles delitos y a la circulación de contenidos durante los procesos electorales.

Lula da Silva inicia un nuevo mandato en Brasil

Con su victoria frente a Flávio Bolsonaro, Lula obtuvo un nuevo mandato presidencial, tras sus anteriores periodos de gobierno y su regreso al poder en 2023.

En este escenario, la regulación de las redes sociales se perfila como uno de los asuntos que podrían marcar la agenda del próximo periodo presidencial, especialmente por las controversias sobre la desinformación, la influencia extranjera y el papel de las plataformas en la competencia política.

Finalmente, tras ser reelegido presidente, Lula da Silva anunció que buscará regular las redes sociales en Brasil para combatir la interferencia digital y proteger los procesos democráticos. La propuesta deberá traducirse en iniciativas concretas que permitan definir su alcance y la responsabilidad de las plataformas frente a los delitos cometidos en internet.