Shakira rompe su silencio tras el uso de su imagen en la política colombiana de cara a la segunda vuelta electoral

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La cantante colombiana Shakira se pronunció luego de una serie de imágenes difundidas en redes sociales en las que su imagen era utilizada para fines políticos, en el contexto de la segunda vuelta electoral en Colombia. Ante esta situación, la intérprete no dudó en emitir un comunicado por medio de su equipo.

¿Qué dijo Shakira frente al uso de su imagen para fines políticos?

A través de su equipo de trabajo, la cantante internacional Shakira se manifestó por la difusión de imágenes con fines políticos en las que ella estaba representada como aliada a determinado partido político. Frente a esta situación, la artista señaló que ella no se encuentra respaldando a ningún candidato en la segunda vuelta electoral que se desarrollará en Colombia.

"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña", expresó Shakira.

En ese sentido, la compositora de Barranquilla dijo que su compromiso es con su país de origen, Colombia y mostró que ella respeta el voto libre de cada ciudadano, dejando claro que ella no apoya a ningún representante político que se disputará en unas próximas elecciones.

"Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente", enfatizó en el comunicado.

Shakira se pronuncia en comunicado mencionando que no apoya a ningún candidato.

¿Qué partido político estuvo usando la imagen de Shakira para la campaña de la segunda vuelta?

En diversas plataformas digitales, se estuvieron difundiendo imágenes de la cantante de 49 años en las que figuraba a favor de la campaña comunista del candidato Iván Cepeda, luego de ser anunciado en una segunda vuelta electoral frente a su contrincante Abelardo de la Espriella.

🇨🇴‼️ | Shakira propinó un duro revés a los sectores de la izquierda al desmentir categóricamente cualquier tipo de apoyo a la campaña del comunista Iván Cepeda. El pronunciamiento de la artista se dio tras la circulación en redes sociales de un fotomontaje manipulado por... pic.twitter.com/nURTOU6Qk4 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 5, 2026

Dicha imagen que circula en redes sociales y que causó la incomodidad en la artista colombiana es debido a que nota su presencia en un afiche que el que aparece el candidato Iván Cepeda a un lado y su fórmula vicepresidencial, la senadora Aida Quilcué al otro extremo y la cantante que participará en el Mundial 2026 en el centro.

Datos de la segunda vuelta en Colombia

En la primera vuelta presidencial, el pasado domingo 31 de mayo, De la Espriella obtuvo (43,78 %), mientras que Cepeda consiguió (40,98 %), según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se enfrentarán en la segunda vuelta el 21 de junio.

Finalmente, con esta medida, Shakira rechaza y busca dejar en claro que no quieren relacionar su imagen con ninguna actividad política en Colombia frente a la segunda vuelta electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.