Tribunal Ético del Pacto Electoral exhorta a los actores políticos a tener una conducta intachable y evitar cualquier manifestación violenta

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

A dos días de llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales 2026, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió cuatro exhortaciones dirigidos a los actores políticos, con la finalidad de preservar una contienda electoral libre de cualquier manifestación de violencia, amenaza o intimidación, en el marco de sus compromisos asumidos cuando subscribieron el acuerdo en agosto último.

En ese sentido, el grupo integrado por Juan Manuel Sosa, Yuriko Espino Joo y Dante Paiva Goyburu, instó a que las expresiones públicas y la participación electoral se desarrollen dentro de parámetros de respeto, evitando mensajes o manifestaciones que puedan reproducir estereotipos, generar discriminación o menoscabar la identidad étnica y cultural de las personas, pueblos indígenas u originarios y demás grupos que integran la sociedad.

Mensajes invocan respeto al proceso electoral

A través de sus pronunciamientos emitidos este viernes 2 de octubre, el Tribunal de Honor exhortó a los personajes políticos a respetar la independencia de las instituciones y autoridades competentes y a evitar interferencias de naturaleza política en el ejercicio de las funciones, canalizando sus discrepancias, cuestionamientos o controversias mediante vías institucionales y legales previstas por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, a mantener una conducta compatible con valores democráticos, respeto recíproco, crítica responsable y competencia política, con integridad, de manera que el ejercicio de la actividad política contribuya al adecuado desarrollo del proceso electoral y no interfiera con el ejercicio independiente de las funciones institucionales.

Además, solicitan a las organizaciones políticas y a quienes participan en la campaña electoral, a realizar un uso responsable de los medios de comunicación y de las redes sociales, a fin de promover un intercambio político basado en argumentos, propuestas y críticas formuladas dentro de los límites del respeto recíproco, la tolerancia democrática y el cumplimiento de las normas electorales aplicables.

"La presente exhortación se emite al amparo del numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento del Tribunal de Honor, que establece que las exhortaciones tienen por objeto formular un llamado a los actores del proceso, respecto de los alcances de determinados compromisos del Pacto Ético Electoral", puntualizan los documentos.

🚨El Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral de las #ERM2026 emite 4 exhortaciones con el objetivo de mantener una conducta compatible con los valores democráticos y preservar una contienda electoral libre de cualquier manifestación de violencia, amenaza o intimidación. pic.twitter.com/04ydJEGPWj — JNE Perú (@JNE_Peru) October 2, 2026

¿Cómo siguen las restricciones electorales?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la primera restricción empezó a las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre, con la prohibición de difusión de encuestas de opinión a través de los medios de comunicación.

Asimismo, la segunda restricción entró en vigencia desde la medianoche del viernes 2 de octubre con la suspensión de reuniones y manifestaciones de índole político. Del mismo modo, desde las 00:00 horas del sábado 3 también queda prohibida toda clase de propaganda política a nivel nacional.

Desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre queda restringida la venta de bebidas alcohólicas (ley seca) hasta la misma hora del lunes 5 de octubre. Por su parte, durante el día de la elección (domingo 4 de octubre), no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio no menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Desde la JNE expresan que estos comicios se llevarán a cabo de manera transparente, ordenada y en estricto respeto a lo que la población decida en las urnas.