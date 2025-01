María Corina Machado fue liberada tras detención: Lideresa venezolana se pronunciará en breve

El Comando ConVzla informó que María Corina Machado ha sido liberada tras ser detenida. De acuerdo con el grupo oficial de la oposición venezolana, la lideresa habría sido obligada a realizar una serie de acciones en contra de su voluntad. Además, resaltó que, dentro de las próximas horas, emitirá un pronunciamiento oficial.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el referido comando indicó que, luego de retirarse de una concentración en Chacao, Machado Parisca fue interceptada y tumbada de la moto en la que se desplazaba. Además, reveló que, durante el suceso, se denotaron armas de fuego y ella fue retenida por la fuerza.

"Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos, y luego fue liberada", se lee en la publicación. Asimismo, Comando ConVzla remarcó que, dentro de las próximas horas, María Corina se dirigirá al país para explicar los hechos.

El pronunciamiento surgió en medio de la incertidumbre sobre el estado de Machado, quien aparentemente habría sido privada de su libertad a manos del régimen chavista. La intriga escaló aún más tras la aparición de un video, en donde se mostraba a la lideresa dirigiéndose a sus seguidores, asegurando que se encontraba bien.