Keiko Fujimori recibe saludo de la lideresa venezolana María Corina Machado por su proclamación como presidenta electa

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mandataria electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, recibió este martes 07 de julio el saludo telefónico de la lideresa venezolana, María Corina Machado, tras haber sido proclamada como ganadora de la segunda vuelta electoral a manos del Jurado Nacional de Elecciones.

Es importante recordar que, este no es el primer contacto entre ambas, el pasado 05 de junio, dos días antes del balotaje en el Perú, la opositora al régimen chavista se comunicó con la también presidenta de Fuerza Popular para expresarle su respaldo en su desafío de vencer a Roberto Sánchez en la decisiva jornada electoral.

Respeto mutuo y solidaridad por devastadores terremotos

De acuerdo con lo informado por las redes de la Oficina de la Presidenta Electa, ambas personajes expresaron su respeto mutuo por la carrera política que vienen sosteniendo desde hace muchos años, coincidiendo en que las relaciones de ambos países ha trascendido por sobre quienes han estado al mando del poder.

"Mira Keiko: Tu lucha y la lucha del Perú, es nuestra lucha y nuestra causa. Son décadas que hemos estado recorriendo este camino juntos y al final como tantas veces yo te lo he dicho y le dicho a los venezolanos: Esta es una lucha espiritual y al final el bien se impone sobre el mal", señaló Machado.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada de la lideresa venezolana María Corina Machado, ocasión en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los recientes terremotos. María Corina Machado la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en... pic.twitter.com/B7gVOJBHMl — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Del mismo modo, mandataria electa del Perú expresó su solidaridad al pueblo venezolano por los devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, el cual viene dejando hasta la fecha más de 3 500 fallecidos y más de 16 000 heridos, palabras que fueron agradecidas y valoradas la opositora del país caribeño.

Presidente José Balcázar invitará a su sucesora a Palacio de Gobierno

El presidente José María Balcázar, confirmó que el último fin de semana saludó telefónicamente a quien será su sucesora, Keiko Fujimori Higuchi. Asimismo, indicó que la invitará esta semana a Palacio de Gobierno, en el marco de la transferencia de gestión que empezó formalmente ayer, lunes 06 de julio.

Dicho encuentro sería previo a la entrega de credencial que le entregará el Jurado Nacional de Elecciones, el próximo 15 de julio, en el Teatro Nacional, para concluir así, el proceso electoral en curso.

"Me gustaría tenerla", señaló al programa "Hablemos Claro", indicando también, que podría invitar a Roberto Sánchez para que acepte y reconozca la transmisión de mando "de manera ordenada".

El mandatario confirmó así el inicio de la sucesión constitucional con la lideresa de Fuerza Popular para el siguiente quinquenio.