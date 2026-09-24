Protestas en Venezuela: exigen nuevas elecciones y retorno de María Corina Machado

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La movilización comenzó en Plaza Venezuela, donde los participantes expresaron su respaldo a la dirigente opositora, María Corina Machado. Posteriormente, los ciudadanos ocuparon parte de una de las principales autopistas de la capital venezolana, mientras entonaban consignas a favor de Machado.

"¡Se ve, se siente, María presidente!" y "¡María, vente, te estamos esperando!" fueron algunas de las frases coreadas durante la protesta. Los asistentes pidieron que la líder opositora pueda regresar y participar en la vida política nacional.

"María regresa, Caracas te espera"



El grito de los venezolanos concentrados en los alrededores de Plaza Venezuela, exigiendo permitan el regreso de la líder y Premio Nobel de La Paz, @MariaCorinaYA pic.twitter.com/G5unGfKUEh — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) September 24, 2026

Siete retornos fueron frustrados

La oposición relacionó la protesta con los intentos de regreso que Machado habría realizado desde Panamá. Pedro Urruchurtu, uno de sus asesores, señaló que durante los últimos meses se frustraron siete operaciones destinadas a facilitar su retorno a Venezuela.

El primer plan contemplaba un traslado marítimo desde Panamá. Sin embargo, el viaje fue suspendido después de que se reportaran problemas mecánicos en la embarcación. También se evaluaron vuelos desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia Aruba y Curazao.

Los siete intentos de @MariaCorinaYA para regresar a Venezuela, que bien resume la nota de @alandete para @abc_es.



Todos los intentos han sido bloqueados, negándole a la líder de todos los venezolanos regresar a su propio país. pic.twitter.com/vVSYYgM4bH — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) September 23, 2026

Ninguna de estas alternativas logró concretarse debido a cancelaciones de último momento, fallas técnicas y restricciones en el espacio aéreo. La oposición aún no ha precisado quién habría impedido los desplazamientos.

Gobierno promete convocar comicios

La protesta se produjo mientras Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, participaba en actividades diplomáticas en Nueva York. La funcionaria sostuvo que su administración inició contactos con sectores de la oposición para preparar un nuevo proceso electoral.

Rodríguez afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que en Venezuela habrá elecciones, aunque no estableció una fecha concreta. También señaló que los comicios deberán garantizar condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas.

El diálogo entre el chavismo y sectores opositores se reanudó en septiembre, con una agenda centrada en la reforma de instituciones judiciales y la recuperación de derechos políticos. Sin embargo, la falta de un cronograma mantiene las demandas de la oposición en las calles.