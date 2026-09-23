Marco Rubio asegura desconocer si María Corina Machado evalúa retornar a Venezuela

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció declaraciones a la prensa tras las reuniones diplomáticas de la administración del presidente Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual se desarrolla en la sede de Nueva York.

Respuesta de la Casa Blanca ante las consultas sobre la oposición venezolana

Al ser preguntado por los presuntos intentos fallidos de la opositora María Corina Machado para volver a Venezuela, mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez se encuentra en Estados Unidos, el funcionario de la Casa Blanca dijo no saber de lo que habla el periodista ni a qué se refiere.

Frente a la insistencia de la prensa acreditada en la cumbre internacional, el representante del Departamento de Estado evitó especular sobre las decisiones logísticas o políticas de la lideresa opositora. El jefe de la diplomacia norteamericana remarcó la intensidad de la agenda de trabajo sostenida por la delegación estadounidense en Nueva York para justificar su desconexión de los trascendidos de prensa.

"Estuve aquí ayer todo el día, así que no estoy seguro de a qué se refiere o de qué está hablando", dijo Rubio en conferencia de prensa.

#URGENTE | Marco Rubio sobre los bloqueos a María Corina Machado para regresar a Venezuela:



"Estuve aquí ayer todo el día, así que no estoy seguro de qué hablas; pero... María Corina es muy valiente. La queremos mucho. La conozco desde hace muchos años y me he comunicado con ella... pic.twitter.com/qCvJTv45AJ — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 23, 2026

Tensión diplomática y contexto político en la cumbre multilateral

El intercambio con los medios de comunicación refleja la complejidad del panorama político venezolano y la atención diplomática que genera en los foros globales. La coincidencia del desarrollo de las sesiones de la ONU en territorio estadounidense con las maniobras de la dirigencia política de la región ha intensificado las preguntas sobre el nivel de coordinación e información que maneja la administración norteamericana sobre los movimientos en Caracas.

A pesar de las interrogantes planteadas por los reporteros, la delegación de la Casa Blanca ha mantenido una línea informativa enfocada estrictamente en la agenda multilateral de la Asamblea General. La respuesta del funcionario demuestra la reserva con la que el gobierno estadounidense aborda los escenarios operativos o las estrategias internas de la oposición venezolana en el contexto internacional actual.

La postura manifestada desde el Departamento de Estado deja en evidencia la prudencia adoptada por las autoridades norteamericanas para evitar interferir o dar credibilidad a versiones no verificadas sobre el retorno de dirigentes políticos a suelo venezolano.

En ese sentido, Marco Rubio evitó validar las versiones periodísticas sobre las intenciones de la lideresa opositora y prefirió enfocar el balance de su jornada en los compromisos diplomáticos bilaterales acordados en Nueva York.