Nayib Bukele planea ofrecer liberación anticipada a presos que colaboraron con pandillas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha propuesto otorgar libertad condicional a cerca de la mitad de las personas encarceladas en el país por colaboración con las pandillas argumentando que han de tener en cuenta el contexto de seguridad previa y el peso preponderante que tenían estas bandas delincuenciales en los ciudadanos.

Cerca del 50% de presos que colaboraron con pandillas serían liberados

El mandatario salvadoreño dio a conocer esta iniciativa el último martes, 13 de octubre, durante una sesión de preguntas y respuestas luego de la presentación de un convenio de inversión energética con el grupo español COx, de acuerdo a lo informado por CNN en Español.

Durante su alocución, el jefe de Estado explicó que la medida estaría dirigida a aquellas personas que participaron o colaboraron con organizaciones criminales , pero cuyas circunstancias particulares podrían justificar una revisión de su situación penitenciaria.

"Tenemos un plan que beneficiaría a más o menos un 50%, más o menos, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas", manifestó el presidente centroamericano.

#EN6 | El presidente Nayib Bukele reveló que trabajan en un plan para liberar a una gran cantidad de capturados durante el régimen de excepción, que están acusados de cometer delitos menores al colaborar con pandillas. El mandatario dijo que están evaluando los casos. https://t.co/r00ZGWU1lw Lee también Gira tras cirugía: ¿cómo afectarán las 50 horas de vuelo por Sudamérica al papa León XIV? October 14, 2026

Las condiciones que tendrían que cumplir los presos que serían liberados

Cabe señalar que esta propuesta contempla que los eventuales beneficiarios permanezcan bajo vigilancia y cumplan determinadas condiciones para que continúen fuera de los centros penitenciarios donde purgaban condena.

"Una liberación anticipada, o sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente, liberarlo con monitoreo", explicó Nayib Bukele al referirse sobre el funcionamiento que tendría este programa.

Además, uno de los aspectos que el Gobierno de Nayib Bukele buscaría examinar sería la manera en que cada encarcelado terminó vinculado con las pandillas. Al respecto, el mandatario indicó que no todas las situaciones puede ser evaluadas bajo el mismo criterio debido al contexto que atravesó El Salvador durante varios años.

"Tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno, la verdadera dictadura. Estas personas vivían bajo ese yugo, pero no es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad", afirmó.

Bajo esa premisa, el presidente Bukele expresó que las autoridades están examinando los expedientes para establecer si existen circunstancias que permitan conceder excepciones a ciertos reclusos.

En conclusión el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante el último martes, planteó otorgarle la libertad condicional a cerca de la mitad de los presos que colaboraron con pandillas. Estas personas estarían bajo vigilancia y deberán cumplir determinadas condiciones a fin de continuar fuera de los centros penitenciarios.