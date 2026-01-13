Penal de Challapalca: Proponen reubicar centro penitenciario por deficiencias estructurales, operativas y de control

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La congresista Nieves Limachi Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), presentó un proyecto de ley con la finalidad de que el penal de Challapalca, situado en la región Tacna, pueda ser reubicado, debido al potencial riesgo que presenta contra el orden interno, el control fronterizo y la seguridad del Estado, por albergar a una importante cantidad de presos de alta peligrosidad.

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 13720/2025-CR, presentado el lunes 12 de enero, a través de la plataforma institucional del Congreso, propone la declaración de interés nacional del traslado del establecimiento penitenciario, debido a las "serias deficiencias estructurales, operativas y de control" que acusa la legisladora.

Sustentación del proyecto de ley

De acuerdo con lo expuesto por la parlamentaria del bloque de izquierda, la reubicación del penal ubicado en el distrito de Ticaco, provincia de Tarata, busca contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, al mantenimiento de la paz social, así como al adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, conforme al marco normativo vigente.

Para la ejecución de su iniciativa legislativa, plantea que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Gobierno Regional de Tacna, y según sus competencias, disponga las "acciones necesarias" orientadas al cumplimiento de la propuesta.

"Esta iniciativa legislativa permite reconocer una problemática real y persistente, atender una demanda ciudadana legítima y orientar la acción del Estado hacia una solución estructural y planificada, fortaleciendo la confianza de la población en las instituciones públicas", apunta su proyecto.

En esa línea, recuerda los casos de fugas masivas de internos tras evadir los controles penitenciarios, hecho que fue calificado por especialistas y exfuncionarios del sistema penitenciario como una "fuga atípica" y presuntamente planificada.

Asimismo, recuerda que durante los últimos operativos se han encontrado equipos tecnológicos prohibidos en el establecimiento de máxima seguridad, incluyendo sistemas de comunicación no autorizados.

Antecedentes:

La legisladora recuerda que a la fecha han sido presentados otros tres proyectos similares, mencionando las mismas deficiencias en que opera el penal que reúne a los presos más peligrosos del país.

Además, puntualiza que la presente iniciativa legislativa tiene vinculación con lo establecido con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, en tanto aborda de manera directa aspectos fundamentales relacionados a la seguridad ciudadana, el orden interno, la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible de las regiones.

"La presente propuesta normativa guarda relación con las demás normas constitucionales que establece el Estado, y contribuye a la seguridad jurídica, al bienestar general de la población y al adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, en armonía con la seguridad ciudadana y el orden interno", reza el texto.

De esta manera, la parlamentaria propone la reubicación del penal, en atención también al reclamo de los pobladores de la zona, quienes rechazan convivir con los presos más peligrosos del Perú.