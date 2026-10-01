El Salvador convocó a las Elecciones Generales de 2027: Bukele buscaría un tercer mandato

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) convocó formalmente a las Elecciones Generales de 2027, en los que el gobernante Nayib Bukele buscaría un nuevo mandato gracias a una reforma constitucional.

¿Cuándo serán las elecciones en El Salvador?

El Salvador está rumbo a las elecciones. Pues bien, el TSE convocó el miércoles 30 de septiembre a los ciudadanos salvadoreños para acudir a las urnas el domingo 28 de febrero de 2027.

La convocatoria aprobada por el organismo electoral formaliza un proceso que reunirá en una misma jornada la elección de presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y autoridades de los concejos municipales.

De acuerdo al calendario electoral se establece que las organizaciones políticas podrán presentar sus solicitudes de inscripción de candidaturas entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026. Además, la campaña electoral para presidente y vicepresidente está programada entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027.

"Esta actividad marca el inicio del calendario electoral, orientado a garantizar el voto en libertad, el apego a la ley y el respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas", se lee en el comunicado de la TSE en su cuenta oficial de X. La presidenta de ese organismo electoral, Roxana Soriano, precisó que en las Elecciones Generales de 2027 serán elegidos 528 funcionarios.

#Elecciones | La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, señaló que la resolución emitida con respecto a la ampliación del periodo del Consejo Ejecutivo Nacional del partido VAMOS es de carácter obligatorio. Además, abordó otros temas electorales.#Elecciones2027... pic.twitter.com/qWpmb76cGA — Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) September 30, 2026

Bukele buscaría la reeleción: tercer mandato en El Salvador

Cabe destacar que, respecto a la elección presidencial en El Salvador, se desarrollará bajo el nuevo marco constitucional y electoral aprobado durante 2025 y 2026, que modificó el calendario institucional y permitió incorporar la reelección al mismo evento electoral de 2027.

En ese sentido, Nayib Bukele, actual jefe de Estado de El Salvador buscaría su tercer mandato consecutivo. Pues como se recuerda, fue ratificado en julio del 2026 por el partido Nuevas Ideas como su candidato presidencial para las elecciones generales, junto al vicepresidente Félix Ulloa.

En el marco de la convocatoria de las elecciones generales, la exdiputada Maytee Iraheta, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y el dirigente sindical Rafael Aguirre, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han anunciado su intención de competir contra Bukele.

Nayib Bukele buscaría su tercer mandato consecutivo.

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador

Mientras El Salvador ya tiene fecha para sus próximas elecciones presidenciales, otra noticia ha generado sorpresa en el ámbito político vinculado a Perú: la presidenta Keiko Fujimori reveló que pudo establecer comunicación con Nayib Bukele.

En ese sentido, el canciller Espá confirmó la fecha de la reunión de ambos mandatarios en El Salvador para el próximo 29 de octubre del presente año.

En medio de esa coyuntura, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador convocó fijó el 28 de febrero de 2027 como fecha para las próximas elecciones presidenciales, en las que el actual jefe de Estado, Nayib Bukele, aspirará a un tercer mandato tras la reforma de la Constitución en 2025.