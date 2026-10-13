Gira tras cirugía: ¿cómo afectarán las 50 horas de vuelo por Sudamérica al papa León XIV?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente a sus 71 años para extirparle un nódulo pulmonar que resultó ser un adenocarcinoma. Como se sabe, el tiempo de recuperación requerido por los especialistas consultados oscila entre dos semanas y un mes , lo que plantea interrogantes sobre su agenda y sus futuros compromisos.

Ante ello, la duda recae en la viabilidad de su primera gira sudamericana por Uruguay, Argentina y Perú, prevista para noviembre. Cabe mencionar que el itinerario abarca doce días y contempla 14 vuelos que sumarán alrededor de 47 horas de permanencia en el aire, exigiendo una adecuada condición física.

Papa realizará 47 horas de vuelo en 12 días

El itinerario divulgado por la Santa Sede establece que el Papa partirá el viernes 6 de noviembre a las 7 de la mañana desde el aeropuerto de Fiumicino hacia Montevideo y finalizará su recorrido en Roma el martes 17. En esa línea, los médicos señalan que los trayectos representan un esfuerzo considerable para el organismo.

"Una cosa es un vuelo de cabotaje, otra cosa es un vuelo de 12 o 14 horas (...) Por un lado, disminuye la oxigenación y por otro lado, aumenta el riesgo de neumotórax si es muy reciente", dijo Sebastián Lamot, neumólogo de la Sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, para el medio argentino Clarín.

Según el medio argentino, el especialista menciona que durante los trayectos comerciales, la cabina mantiene una presión equivalente a encontrarse a 2.000 metros sobre el nivel del mar, provocando una disminución en la oxigenación. Esto incrementa las posibilidades de generar un neumotórax si la persona aborda con un posoperatorio torácico reciente o limitaciones cardiovasculares.

Las evaluaciones del organismo del pontífice será fundamental antes de autorizar los 14 despegues y 14 aterrizajes programados, recorrido que incluso contempla una escala a 3.400 metros sobre el nivel del mar en Cusco y vuelos en helicópteros.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | La noticia del diagnóstico de cáncer pulmonar del papa León XIV ha generado sorpresa entre los fieles católicos de Chiclayo, ciudad donde el pontífice ejerció su labor pastoral. La comunidad católica permanece atenta a su evolución médica y espera novedades sobre su recuperación y su próxima visita al Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 13, 2026

Tiempos de recuperación de una cirugía oncológica a los 71 años

Las opiniones de los especialistas consultados por el medio Clarín coinciden en que tratar un tumor maligno demanda un seguimiento clínico estricto. La complejidad de la intervención sugiere que los plazos de sanación se podrían ajustar de cara a la gira de cerca de 50 horas de vuelo por los tres países, lo que requerirá una supervisión médica continua.

"Es complejo, es una cirugía oncológica, no es simple. Se necesita como mucho una recuperación de un mes", dijo Diego Kaen, ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

A esta proyección se suma el análisis de Omar García, cirujano torácico, y de Claudio Martin, jefe de Oncología Torácica del Instituto FLENI y jefe de Oncología de María Ferrat. Ambos profesionales concuerdan en la obligación de observar que el pulmón expanda adecuadamente, evaluar los márgenes del tumor y descartar complicaciones vinculadas a la edad.