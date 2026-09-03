Fuerte SISMO de 6.2 sacude Alaska: ¿Esto activa alerta de tsunami en el Perú este 3 de septiembre?

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo remeció Alaska durante la mañana de este jueves 3 de septiembre y generó preocupación entre quienes se preguntan si el movimiento podría provocar un tsunami con efectos en otros países del Pacífico, incluido el Perú.

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento tuvo una magnitud reportada de 6.2 Mw y ocurrió en el mar, aproximadamente a 65 millas al suroeste de Nikolski, Alaska. El movimiento se produjo a una profundidad de 48 millas, equivalente a unos 78 kilómetros.

¿Sismo en Alaska genera tsunami en Perú?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú también reportó que el evento no genera tsunami en el litoral peruano. La entidad monitorea los movimientos sísmicos ocurridos en distintas partes del mundo para determinar si pueden producir alteraciones en el nivel del mar que representen un peligro para las costas nacionales.

Por ello, el sismo registrado en Alaska no implica, hasta el momento, una alerta de tsunami para las ciudades y localidades ubicadas frente al océano Pacífico peruano.

#ÚltimoSismoLejano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

03-09-26 06:17:23

Magnitud: 6.2 Mw

Referencia: 105 km SSW of Nikolski, Alaska

Profundidad: 78.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/Kpyv0ykrBG — Hidrografía Perú (@DHN_peru) September 3, 2026

Medidas frente a un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) enfatizó la importancia de contar con la mochila para emergencias, la cual debe incluir insumos indispensables como agua embotellada, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios y artículos de higiene.

Este equipo resulta determinante para garantizar el abastecimiento básico y la supervivencia de las familias durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre natural.

Dado que los suministros iniciales pueden agotarse rápidamente, el organismo oficial recomienda implementar una caja de reserva. Este contenedor complementario permite almacenar una mayor cantidad de provisiones y recursos clave para sostener la atención de los damnificados hasta por 72 horas adicionales mientras se despliega la ayuda humanitaria.

Ante la ocurrencia de movimientos telúricos, INDECI reiteró que la preparación ciudadana activa en los hogares son elementos fundamentales para mitigar los riesgos, reducir la vulnerabilidad de la población y salvar vidas frente a un sismo de gran magnitud.

Asimismo, este panorama refuerza la importancia de la prevención y la preparación oportuna en los hogares para reducir riesgos y proteger a la población frente a futuros movimientos telúricos.

Aunque el sismo ocurrió en una zona marítima, las autoridades descartaron que represente una amenaza de tsunami para el territorio peruano. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, organismo responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, mantiene el monitoreo de estos eventos internacionales.