Hombre acaba con la vida de su expareja durante cena navideña tras negarse a retomar relación

En la víspera de Navidad, una mujer de 36 años fue asesinada por su expareja en la zona de La Calichera, en Ancón. Según los testimonios de la familia, el sujeto, identificado como Alindo Cayao Torres, ingresó a la vivienda poco antes de la medianoche con la intención de retomar la relación con la madre de sus hijos.

Sin embargo, al no recibir una respuesta favorable, optó por agredirla con un arma blanca, quitándole la vida frente a sus tres hijos y otros menores presentes en la casa. La familia se encuentra devastada, exigiendo justicia mientras Alindo Cayao Torres permanece prófugo.

Durante el trágico incidente, los hijos de la víctima, así como otros niños, presenciaron el asesinato. Según los testimonios de la sobrina de la víctima, el atacante, Alindo Cayao Torres, ingresó con la intención de "resolver" el conflicto de manera violenta.

La familia intentó calmarlo, pero el sujeto persistía en su demanda, lo que finalmente llevó a la agresión fatal. "Él estaba gritando que sí o sí le tenía que decir a mi tía que aceptara la reconciliación, pero ella lo rechazó. Entonces, lo que él hizo fue apuñalarla ", relató la sobrina.

Según contó la sobrina, el asesino sacó un arma blanca que llevaba oculta en la cintura. A pesar de los esfuerzos de la familia por detenerlo, no lograron impedir que el hombre llevara a cabo su trágico objetivo: acabar con la vida de la víctima.

Durante el trágico evento, sus hijos, así como otros niños presentes, fueron testigos del doloroso acto que marcó esa noche. "Estaban los tres hijos de mi tía, él es el padre de los menores, y también había otros niños presentes."

Tras el asesinato, Alindo Cayao Torres, conocido como 'Largo', se dio a la fuga y su paradero aún es desconocido. La familia, profundamente afectada, ha pedido a las autoridades su captura inmediata, exigiendo justicia para la víctima.

"Queremos que lo encuentren donde sea en este país. Vemos que no hay justicia, y en ese caso, si no existe esa justicia para nosotros, para nuestra familia, lo tomaremos por nuestras propias manos. Eso va a pasar si la justicia en este país no apoya. De mi parte, haré justicia con mis propias manos", añadió la sobrina.