Chosica: Casi linchan a sujeto que intentó abusar y asesinar a su sobrina menor de edad

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 16 de diciembre, un sujeto de 33 años intentó ingresar a una vivienda en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica con el fin de agredir sexualmente y asesinar a su sobrina menor de edad. Felizmente, los vecinos de la zona lograron escuchar los gritos de socorro de la víctima y acudieron velozmente en su auxilio.

El atacante, quien es medio hermano del padre de la víctima, sabía que la familia salía a esa hora para llevar a otra de sus hijas al colegio, por lo que aprovechó que no había ningún adulto en casa para intentar concretar su cometido. De acuerdo al padre de la menor, las cámaras de su vivienda registraron al agresor preguntando por un adulto y, ante la negativa, ingresó al domicilio.

"Me llamaron mis vecinos para avisarme que un sujeto se había metido a mi casa para violar y matar a mi hija. Yo me encontraba llevando al colegio a mi otra hija, pero inmediatamente regresé a mi domicilio. Allí me encuentro con mi medio hermano. Gracias a los vecinos pudimos reducirlo y frustrar el ataque", indicó el padre, quien prefirió no identificarse, en declaraciones con Latina Noticias.

Detención del atacante

El agresor logró reducir a la menor de diecisiete años al amenazarla con un machete, tirándola contra el piso y arrastrándola dentro de la vivienda. Gracias a la rápida intervención de la comunidad de Chosica, sin embargo, la joven pudo ser rescatada y puesta a salvo.

Por su parte, los vecinos ataron de pies y manos al atacante, y llamaron a las autoridades, quienes lo trasladaron a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chosica. No obstante y debido a que ya transcurrieron las 48 horas de la detención, los padres de la víctima y la propia menor temen que pueda ser liberado.

Pedido a las autoridades

Al momento, el agresor sigue detenido en la sede de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, los padres de la víctima alertaron a la prensa que el sujeto busca eludir la justicia, alegando que sufre de alguna enfermedad mental. El padre de la menor y medio hermano del atacante niega eso de forma tajante.

"Mi hija está muy asustada. Yo quiero la prisión preventiva, porque mi hija está muy asustada. La encontré llorando, con nervios, temblando. Le pido a la ministra de la Mujer que me apoye, que me ayude. Esto no puede quedar así. Mi hija ha sido fuerte; yo quiero la prisión preventiva contra ese señor porque es un peligro", comentó la madre de la menor.

El padre reiteró el pedido a la ministra Ángela Hernández, señalando que el hecho que no se haya consumado el crimen no puede generar la libertad del agresor. En las grabaciones, indicó, se escucha que el atacante amenaza de muerte a la niña. Su defensa argumenta que "no se encontraba en sus cabales".