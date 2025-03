Delincuentes asaltan 12 tiendas de una galería en el Centro de Lima, ¿y el estado de emergencia?

30/03/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En pleno estado de emergencia, delincuentes asaltaron 12 tiendas de la galería Plaza Real en el Cercado de Lima. Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron cómo los malhechores lograron su cometido.

El centro comercial ubicado en el cruce de avenida Uruguay con el jirón Washington fue el epicentro de un nuevo acto delictivo en la capital, a casi dos semanas de haberse declarado la medida interpuesta por el Gobierno.

El hecho

De acuerdo a las primeras informaciones, los asaltantes ingresaron al centro comercial a través de un forado que realizaron en la casa continua, la cual colinda con una de las tiendas del establecimiento.

El hecho ocurrió a las 3:30 a. m. de hoy, domingo 30 de marzo. Tres sujetos logran ingresar al local para robar equipos tecnológicos (celulares, impresoras, computadoras) en 12 tiendas , en aproximadamente una hora.

Sin contar que las cámaras de seguridad los estaban grabando, comenzaron a transitar por los pasadizos de la galería, forcejeando las puertas de las tiendas. Tras culminar con su propósito, se retiraron con lo obtenido de manera ilícita, siendo un valor calculado de S/ 100 000 .

Cercado de Lima: En pleno estado de emergencia, delincuentes robaron 12 tiendas de la galería 'Plaza Real', ubicada a dos cuadras de una comisaría



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/c2hGetnHvp — Canal N (@canalN_) March 30, 2025

Gobierno dice luchar contra la delincuencia

Durante una nueva sesión del "Cuarto de Guerra", el primer ministro Gustavo Adrianzén Olaya, calificó la inseguridad ciudadana como "terrorismo urbano". Para ello, señaló que el Gobierno no claudicará ante esta amenaza.

El @spcm_peru resaltó que, en las últimas 24 horas, se desplegaron 2449 efectivos en Lima y Callao, se realizaron 555 operativos que resultaron en la captura de 243 delincuentes y la intervención de 34 personas con requisitorias vigentes. pic.twitter.com/4bVbLTtCem — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 30, 2025

En esa línea, señaló, que "el trabajo en seguridad es continuo, 24 horas al día". Agregó, que, "el objetivo es que los peruanos salgan sin miedo, los negocios prosperen sin amenazas y las familias vivan en paz".

No obstantes, los empresarios se mostraron disconformes y temerosos tras lo ocurrido esta madrugada. "Los policías no hacen su trabajo, el estado de emergencia no funciona. El Estado no hace nada y si detienen al delincuente lo sueltan, no tenemos leyes ni justicia", exclamó un afectado, quien prefirió guardar su identidad por temor a represalias.

La delincuencia no se detiene en Lima, mientras que, el Gobierno asegura que están trabajando.