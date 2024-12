Tumbes: Comerciante denuncia a seis policías por detención irregular e incautación de S/1 mil

Un comerciante de Villa Puerto Pizarro, en Tumbes, ha denunciado un presunto abuso de autoridad por parte de seis efectivos policiales. Según el relato del afectado, los agentes lo habrían detenido de manera irregular y tratado de incriminarlo con sustancias ilícitas. Además, afirmó que su esposa fue emplazada a entregar S/1,000 para que se procediera con su liberación.

El hecho ocurrió mientras el comerciante se encontraba realizando sus actividades cotidianas. Según su testimonio, los policías lo abordaron sin motivo aparente, lo condujeron a un lugar apartado y presuntamente intentaron "sembrarle" sustancias ilegales. Ante su negativa, los agentes habrían exigido a su esposa que entregara una suma de dinero para evitar mayores represalias.

La víctima ha señalado que cuenta con testigos y pruebas que respaldan su versión, entre ellas cámaras de videovigilancia que podrían evidenciar a los seis agentes fuera del domicilio de la pareja de comerciantes.

"Me intervinieron afuera de mi casa y cuando mi esposa se acerca a la comisaría y un efectivo policial se le acerca y le dice que me han encontrado droga y ahí es donde le dicen que quieren dos mil soles y mi esposa responde que no tiene esa cantidad y que iba a tratar de conseguir y ellos cogen y le quitan mil soles a mi esposa para dar mi libertad" declaro el comerciante agraviado.