Los Olivos: Comandante PNP intervenido por conducir en presunto estado de ebriedad fue liberado

Un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue intervenido en el distrito de Los Olivos por presuntamente conducir en estado de ebriedad y tener su licencia de conducir vencido. Durante su traslado a la comisaría habría amenazado al suboficial de tercera que lo detuvo asegurando que "le dará de baja".

El comandante PNP José Carlos Terrones fue intervenido en la avenida Angélica Gamarra por sus propios colegas de la comisaría Sol de Oro tras despistar su vehículo y mostrar indicios de haber estado en presunto estado etílico. De acuerdo al acta policial, la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0.58 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que supera el límite legal permitido.

También se reportó que el arresto de Terrones demoró casi una hora debido a que el comandante puso resistencia para evitar ser llevado a la dependencia policial. Incluso se descubrió que su brevete venció desde mayo de 2024.

Según relato de los agentes policiales que realizaron la intervención, José Terrones los agredió verbalmente tratando de minimizar sus rangos en la PNP. El suboficial de tercera, Ricardo Vargas, sostuvo que el oficial lo amenazó.