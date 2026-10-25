Madre de Dios: PNP halla fosa común con restos de dos personas en zona golpeada por la minería ilegal

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) encontró restos humanos que corresponderían a dos personas en una fosa ubicada en La Pampa, región Madre de Dios. El hallazgo ocurrió el 22 de octubre, cerca del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, y es materia de investigación fiscal.

Fiscalía investiga el hallazgo de restos humanos

Según 24 Horas, los restos fueron encontrados durante un operativo de agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP. El caso quedó a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Madre de Dios, que deberá continuar las diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Las autoridades deberán establecer cuánto tiempo llevan enterrados los restos y realizar las pericias necesarias para identificar a las víctimas. Para ello, se esperó la intervención de especialistas en antropología forense, cuyos resultados permitirán obtener información sobre las personas encontradas en el lugar.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas públicamente. Tampoco se ha establecido de manera definitiva qué ocurrió antes de que sus restos fueran enterrados. La investigación busca reunir elementos que permitan reconstruir los hechos y determinar las circunstancias del caso.

Investigan posible relación con hechos criminales

Los restos encontrados no corresponderían a los tres presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento con la Policía el pasado 6 de octubre. Esta diferencia forma parte de la información difundida sobre el caso, mientras las autoridades continúan con las diligencias para establecer la procedencia de los cuerpos.

Entre las hipótesis que deben investigarse figura una posible relación con enfrentamientos entre organizaciones delictivas o con personas que habrían sido secuestradas. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada como causa del hallazgo, por lo que las autoridades deberán determinar si existe algún vínculo con otros hechos criminales registrados en la zona.

Campamentos de minería ilegal destruidos.

La Pampa se encuentra en Madre de Dios, una región amazónica donde se desarrollan actividades de minería ilegal. Este contexto es relevante para ubicar el lugar exacto del hallazgo, aunque todavía no se ha establecido una relación directa entre la actividad minera y la presencia de los restos humanos encontrados en la fosa.

Las diligencias fiscales y los exámenes forenses serán fundamentales para avanzar en la identificación de las víctimas y determinar la antigüedad de los restos. Mientras tanto, el hallazgo de la fosa común en La Pampa continúa bajo investigación, sin una identificación oficial de las personas encontradas ni una explicación definitiva sobre las circunstancias de su muerte.