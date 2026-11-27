27/11/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo de la Policía Nacional en un taller mecánico de la avenida Los Quechuas, en Ate. En el inmueble, los agentes hallaron una camioneta Audi Q5 reportada como robada y otros vehículos siniestrados, según el reporte periodístico de Exitosa.

Una camioneta Audi reportada como robada

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), quienes ingresaron al predio tras recibir información sobre la presencia de unidades de alta gama vinculadas con actividades ilícitas.

Los intervenidos fueron señalados como presuntos integrantes de la banda denominada "Los Elegantes Cirujanos de Alta Gama". Cuando los policías ingresaron al establecimiento, los sujetos se encontraban desarmando vehículos. Estos fueron trasladados para las diligencias correspondientes.

Entre los vehículos encontrados estaba una camioneta Audi Q5, de placa F2K-444, valorizada en aproximadamente S/150 mil. Esta unidad registraba una denuncia por robo agravado presentada el 25 de noviembre.

El general PNP Humberto Alvarado informó que en el taller también había otros dos vehículos siniestrados. Entre ellos se encontraba otra camioneta Audi Q5 de color plomo que permanecía en el establecimiento desde hacía más de dos semanas.

La Policía investiga si los vehículos siniestrados eran utilizados para facilitar la clonación de unidades robadas. La modalidad consistiría en emplear placas u otros elementos de identificación para dar apariencia legal a los automóviles y permitir su circulación por Lima y carreteras del país.

Diprove investiga presunta clonación de vehículos en Ate

Las diligencias policiales incluyen la verificación de los antecedentes de los cinco detenidos y la identificación del propietario del inmueble. Los agentes continuaban inspeccionando el taller de la avenida Los Quechuas para revisar los vehículos y recoger información relacionada con el operativo.

La intervención estuvo a cargo de la Diprove, que llegó al establecimiento tras recibir información de inteligencia sobre vehículos de alta gama presuntamente vinculados con actividades ilícitas. Durante el ingreso, los policías encontraron a los intervenidos mientras desmantelaban varias unidades.

Entre los vehículos hallados estaba una Audi Q5 valorizada en aproximadamente S/150 mil, que registraba una denuncia por robo agravado del 25 de noviembre. Además, el general PNP Humberto Alvarado informó que había otros dos vehículos siniestrados, uno de ellos de color plomo, que permanecían allí desde hacía más de dos semanas.

La Policía investiga si los vehículos siniestrados eran utilizados para facilitar la clonación de automóviles robados. El operativo en Ate dejó cinco detenidos y permitió recuperar una camioneta de alta gama, mientras la Diprove continúa las investigaciones sobre el funcionamiento del taller y los involucrados.