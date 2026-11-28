28/11/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en Lima a Edward Washington Lalangui Vega, de 25 años, quien figuraba como el segundo más buscado de la provincia ecuatoriana de El Oro. El ciudadano tenía una alerta roja de Interpol por los delitos de asesinato y delincuencia organizada.

¿Cómo fue capturado alias 'Lalangui' en Lima?

La captura se dio el viernes 27 de noviembre en San Martín de Porres, donde agentes de la PNP intervinieron a 'Lalangui'. El operativo se dio a cabo en coordinación con las autoridades de Ecuador, quienes lo buscaban debido a sus antecedentes judiciales.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, informó sobre la captura y precisó que el detenido figuraba entre los más buscados de la provincia de El Oro. Esta provincia se encuentra en la frontera con Perú y concentra parte de las investigaciones que afronta el detenido.

Alias 'Lalangui' tenía una notificación roja de Interpol por los presuntos delitos de asesinato y delincuencia organizada. Esta alerta permitió que las autoridades mantuvieran su búsqueda a nivel internacional hasta encontrarlo en el país.

Tras ello, el ministro ecuatoriano destacó el trabajo conjunto de las policías de ambos países y señaló que el detenido deberá responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.

CAE EN PERÚ EL SEGUNDO MÁS BUSCADO DE EL ORO POR ASESINATO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. El operativo fue llevado a cabo en trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Ecuador y la Policía de Perú, en el Distrito San Martín de Porres, en Lima donde se fue detenido Edward Washington Lalangui Vega, quien tiene una boleta de Difusión Roja de Interpol por asesinato, delincuencia organizada y es el segundo más buscado en El Oro. Este sujeto responderá a la justicia ecuatoriana por sus crímenes. Como lo he dicho siempre: escóndanse donde se escondan, los vamos a encontrar y atrapar. Seguimos trabajando. November 27, 2026

¿Qué antecedentes tenía el segundo más buscado de Ecuador?

La captura de Edward Lalangui, de 25 años, fue difundida por el ministro ecuatoriano en su cuenta de X. Allí se logra observar parte de la intervención policial que se realizó en territorio peruano.

En el material compartido, un policía vestido de civil le pregunta por sus nombres y por el delito que es detenido. En ese momento, el intervenido reconoce que su intervención se trataba por un caso de asesinato.

Alias Lalangui fue capturado

La captura de Lalangui también fue destacada por las autoridades ecuatorianas, que lo identificaban como el segundo más buscado de la provincia de El Oro. Su ubicación en Lima fue posible gracias al trabajo coordinado entre la PNP y los agentes del país vecino.

El operativo formó parte de las acciones conjuntas que mantienen ambos países para combatir el crimen organizado y localizar a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Esta cooperación permitió ubicar al ciudadano ecuatoriano, quien permanecía fuera de su país.

Tras su detención, alias 'Lalangui' quedó a disposición de las autoridades para responder por los delitos de asesinato y delincuencia organizada. El ciudadano tenía una notificación roja de Interpol y figuraba entre los más buscados de Ecuador.