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SJL: capturan a 'Negro Coco', investigado por extorsionar negocios y exigir hasta 20.000 soles

La PNP capturó a Jorge Zamora, alias 'Negro Coco', en San Juan de Lurigancho. Es investigado por presuntas extorsiones contra talleres mecánicos y negocios de comida, además de otros delitos.

'Negro Coco' fue detenido en SJL.
'Negro Coco' fue detenido en SJL. (Composición Exitosa)

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 20/10/2026

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Jorge Luis Zamora Vega, alias 'Negro Coco', de 30 años, durante un operativo realizado en San Juan de Lurigancho. El detenido es investigado por su presunta participación en extorsiones contra comerciantes, con exigencias de dinero que habrían alcanzado los S/20.000.

Captura de 'Negro Coco' y objetos incautados

La intervención se realizó en la urbanización San Carlos, cuando el sospechoso se desplazaba en una mototaxi negra por una vía del distrito. Según los reportes policiales sobre el operativo, los agentes encontraron diversos objetos que serán materia de investigación.

Entre lo incautado figura un revólver con la serie borrada y cuatro municiones, además de 96 envoltorios con presunta droga, un teléfono celular y dinero en efectivo. También se reportó el hallazgo de una nota extorsiva atribuida a la agrupación conocida como 'La Batería del Viejo'.

Las autoridades vinculan al detenido con la presunta banda 'Los Miserables de Mariátegui'. No obstante, su posible participación en los hechos deberá establecerse durante las investigaciones correspondientes. La incautación de los objetos forma parte de las diligencias para determinar si guardan relación con los delitos denunciados.

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Comerciantes habrían recibido amenazas y exigencias de dinero

Uno de los aspectos del caso son las presuntas exigencias económicas dirigidas a establecimientos comerciales de San Juan de Lurigancho. Las investigaciones incluyen el pedido de S/10.000 a un taller mecánico y de S/20.000 a una cadena de pollerías.

También se reportaron presuntas amenazas contra los administradores de una cebichería. Estos hechos forman parte de las pesquisas sobre el posible cobro de dinero a comerciantes del distrito. Las autoridades deberán determinar las circunstancias de cada caso y la eventual relación del detenido con las amenazas.

Objetos decomisados en la intervención.

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El teléfono celular incautado podría ser examinado como parte de las diligencias para buscar información relacionada con las denuncias. Los resultados de ese análisis permitirán establecer si existen comunicaciones vinculadas con las presuntas extorsiones u otros hechos investigados.

El implicado registraría antecedentes relacionados con hechos de años anteriores. Sin embargo, esos registros deben diferenciarse de una condena por los delitos que actualmente se investigan. Su responsabilidad penal no puede darse por establecida mientras no exista una decisión judicial.

La captura de 'Negro Coco' en SJL se suma a las acciones policiales contra las presuntas extorsiones a negocios. Las investigaciones deberán esclarecer las exigencias de hasta S/20.000, las amenazas denunciadas y el posible vínculo del detenido con la banda señalada por las autoridades.

Temas relacionados captura policial casos de extorsión Los Miserables de Mariátegui Negro Coco San Juan de Lurigancho

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