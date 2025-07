Necropsia confirma que taxista falleció por impacto de bala durante enfrentamientos entre PNP y mineros en Chala

14/07/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La necropsia realizada a Alexander Checa Montalvo, taxista fallecido durante el enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y mineros artesanales que protestaban en Chala, Arequipa, confirmó que el varón perdió la vida por el impacto de bala disparada por un arma de fuego.

Familia confirmó resultados necropsia

De acuerdo a información brindada por la propia familia de Checa Montalvo, quienes confirmaron dicha noticia, se conoció la causa de muerte del joven de 24 años que se desempeñaba como taxista.

En tal sentido, se conoció que el varón que, lamentablemente se encontró con la muerte producto de un enfrentamiento entre la PNP y mineros artesanales que protestaban en Chala el pasado viernes 11 de julio, sufrió un shock hipovolémico, atrición pulmonar derecha, traumatismo torácico severo abierto por herida perforante por proyectil de arma de fuego.

Cabe mencionar que, en un primer momento, se manejaba la teoría de que el varón taxista había perdido la vida producto de una herida por impacto de bomba lacrimógena, sin embargo, la necropsia confirmó la verdadera causa de fallecimiento.

Según la familia de Alexander, el joven no era minero artesanal y no participó de protestas ni bloqueos de carreteras, él no se encontraba en las vías tomadas; estuvo en la urbanización hasta donde llegó la Policía Nacional buscando a los mineros, sin embargo, recibió un impacto de bala que lo llevó a la muerte.

Fiscalía investiga fallecimiento de joven taxista

El mismo viernes 11 de julio, en horas de la noche, la Fiscalía de la Nación se pronunció y anunció que se abrió una investigación preliminar ante la muerte de Checa Montalvo, quien en ese momento, aún no había sido identificado por las autoridades.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público indicó que Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí llegó hasta el lugar de los hechos en Chala, Arequipa, para realizar las diligencias urgentes y, así los hechos puedan esclarecerse. Por ello, se dispuso la toma de declaraciones a los testigos del hecho.

🚨 #FiscalíaActúa | Ministerio Público abrió investigación preliminar por la muerte de un ciudadano en proceso de identificación, ocurrida durante un enfrentamiento por protestas mineras en el distrito de Chala, Arequipa. La Fiscalía Penal de Caravelí también se trasladó a la... pic.twitter.com/33Jxj3p608 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 12, 2025

Además, se reportó la detención de ocho personas que se encontraban en las protestas de mineros artesanales que mantenían bloqueada la carretera Panamericana Sur. La Fiscalía ordenó la verificación de actas de intervenciones a los detenidos, con el fin de determinar si corresponde abrirles investigación por el delito de entorpecimiento del transporte público.

De esta manera, se conoció que la necropsia realizada a Alexander Checa Montalvo, taxista fallecido durante las protestas en Chala, Arequipa, confirmó que el varón perdió la vida por el impacto de bala disparada por un arma de fuego.