Murió actriz surcoreana de "First Love Again" tras una larga batalla contra el cáncer

14/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La industria del entretenimiento surcoreano se encuentra de luto, tras la pérdida de una de sus figuras emergentes. Se trata de una actriz reconocida por su participación en populares K-dramas, quien falleció el 13 de julio a los 31 años en Seúl.

¿Quién es la actriz fallecida?

Se trata de la actriz Kang Seo-Ha, conocida por haber participado en las series: "Through the Waves", "First Love Again", "Heart Surgeons", "Schoolgirl Detectives", "Assembly" y "Todo y nada". La artista falleció el 13 de julio a los 31 años a consecuencia de un cáncer gástrico en etapa avanzada.

Nació en 1994 e inició su carrera en 2012 con su aparición en un video musical de Brave Girls, tras graduarse en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Rápidamente, destacó en la televisión y formó parte del elenco de varias series conocidas, además de su trabajo en las cadenas de televisión MBC y SBS, consolidando su reputación como una joven promesa dentro del competitivo mundo del K-drama.

¿De qué murió?

El cáncer gástrico se le diagnosticó en etapa cuatro. Luego de una primera ronda de quimioterapia, la actriz continuó luchando contra la enfermedad. Sin embargo, su estado físico se deterioró rápidamente durante la segunda ronda del tratamiento.

Pese a las complicaciones en su salud, Kang Seo-Ha retomó actividades profesionales, por ello participó en el rodaje de la película "Mangnaein", cuyo estreno se prevé de forma póstuma. La lamentable noticia de su fallecimiento fue confirmada por su propia familia mediante una publicación en Instagram, junto a varias fotografías de la actriz y palabras emotivas.

En la publicación se leía: "Te amo mucho, Kang Ye-won. Gracias por llegar a nuestra familia. Gracias por ser mi hermana. Ya te extraño. Te quiero". El apellido Ye-won corresponde a su nombre de nacimiento, siendo Seo-Ha su nombre artístico.

El impacto de su muerte se reflejó en los mensajes de colegas y amigos más cercanos. Como el de la actriz Park Joo-hyun, compañera de generación en la Universidad Nacional de Artes de Corea utilize las redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida.

"Rezo por el descanso de la fallecida. Umji... que allí no sufras y mantengas esa bonita sonrisa", publicó afectada, pues ambas compartían una estrecha relación como compañeros de promoción y de profesión.

El funeral se realizará el 16 de julio en la sala número 8 del funeral del Hospital St. Mary's de la Universidad Católica de Corea. El entierro se celebrará luego de la ceremonia para las 7:40 de la mañana en el cementerio de Haman, en la provincia de Gyeongsang del Sur.