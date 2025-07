Tren de Lima: Ministro Sandoval acusa a alcalde López Aliaga de "engañar a la población"

14/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, criticó con dureza al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por promover el proyecto de trenes en la capital sin cumplir con los requisitos legales ni técnicos necesarios.

Según el titular del MTC, el burgomaestre estaría utilizando el tema con fines políticos de cara a las elecciones generales de 2026. Desde Loreto, donde participó en un consejo regional, Sandoval fue enfático al señalar.

"Le pido al alcalde que no actúe por caprichos personales ni por estar en campaña. No se puede mentir, sorprender ni hacer demagogia con un tema tan delicado como este".

¿Qué irregularidades denuncia el MTC?

El ministro explicó que López Aliaga ha cambiado de versión en varias oportunidades, generando confusión en la ciudadanía. Inicialmente, el alcalde habló de una "marcha blanca" para poner en prueba el tren; posteriormente, mencionó una "marcha en vacío", sin precisar fechas ni procedimientos claros.

Sandoval remarcó que ninguno de estos planes está habilitado: "Nada de eso está autorizado porque los procedimientos no se han cumplido", subrayó.

El MTC precisó que el proyecto ferroviario requiere estudios técnicos, inversiones formales y la firma de acuerdos con concesionarios, condiciones que hasta la fecha no se han alcanzado. Además, el ministro reiteró que cualquier avance en materia de transporte masivo debe garantizar la seguridad de los usuarios y el respeto a las normas vigentes.

¿Por qué el MTC rechaza el proyecto actual?

Sandoval acusó a López Aliaga de no ser transparente con los limeños y de faltarle el respeto tanto a la ciudadanía como al propio ministerio. "Creo que el alcalde me ha faltado el respeto a mí y también a la ciudadanía de Lima, al no sincerarse sobre su proyecto", puntualizó.

El ministro también aclaró que el MTC no ha cambiado su posición respecto al tren de Lima. En respuesta a las críticas del alcalde, quien responsabilizó al gobierno central por los retrasos, Sandoval afirmó:

"El MTC no ha variado su postura. Siempre hemos exigido los procedimientos necesarios, porque la seguridad de los ciudadanos no se negocia".

Asimismo, recordó que el ministerio ha advertido desde el inicio que el proyecto necesita una planificación técnica rigurosa, que incluya estudios de viabilidad, impacto ambiental, seguridad y sostenibilidad financiera.

La postura del MTC frente al tren de Lima se mantiene firme, sin estudios técnicos, financiamiento asegurado ni acuerdos formales, el proyecto no podrá ejecutarse. Mientras tanto, el enfrentamiento político entre el gobierno central y la Municipalidad de Lima sigue escalando, dejando en incertidumbre a miles de ciudadanos que esperan una solución real.