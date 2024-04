¡Preocupante! Escolares son intervenidos por llevar armas de fuego y balas al colegio en el Callao

Preocupación en el Callao. La Policía Nacional del Perú ha intervenido a dos escolares al interior de un colegio por haber ingresado con armas de fuego y balas en su mochila.

Según el reporte del caso, la PNP recibió la alerta del caso por parte de las autoridades del centro educativo ante la notificación del cuerpo estudiantil.

Con el objetivo de atender dicha emergencia, efectivos policiales entraron a las instalaciones de la institución educativa y encontraron el peligroso dipositivo y las municiones.

Tras este alarmante hecho, los padres de familia han expresado su preocupación por el bienestar de sus hijos. Al respecto, una madre señaló presuntas falencias en la seguridad del colegio, especialmente en la revisión de los estudiantes a la hora de ingreso.

"Solo forman y entran. O si no, revisan tanteando pero no al fondo. Adentro hay cámaras, eso sí, pero no sé si estarán funcionando como para que vean todo eso", declaró.