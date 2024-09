Alberto Fujimori, expresidente de la República, falleció a los 86 años

El expresidente de la República, Alberto Fujimori, falleció a los 86 años de edad. A través de su cuenta oficial de X, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó el deceso de su padre.

Por medio de sus redes sociales, Keiko Fujimori pidió a los simpatizantes de su padre que los acompañen con una oración "por el descanso eterno de su alma".

El pasado 11 de mayo, el exmandatario reveló que le detectaron un tumor maligno en la lengua, donde padece una lesión cancerígena desde hace más de 27 años. A fines de abril, el exjefe de Estado fue internado en una clínica local donde médicos le realizaron una biopsia por el tumor que le encontraron en su lengua.

"Justo ahora que he recuperado mi libertad, me toca dar una nueva batalla. Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia. nunca me rindo frente a la enfermedad y la arbitrariedad. Nada podrá evitar mi reencuentro con todos ustedes. Con su apoyo, la ayuda de Dios y el amor de mi familia voy a derrotar el cáncer", dijo en un video publicado en X.