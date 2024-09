Vladimir Cerrón sigue prófugo: PNP allana vivienda en Ica, pero no encuentra al líder de PL

El general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Vidarte Pérrigo, jefe del Frente Policial Ica, se refirió al allanamiento de una casa en La Angostura, en Ica en donde habían recibido información que podía encontrarse el prófugo exsecretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. El agente comentó que la información no fue válida.

El pasado viernes, cuando el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, prestaba declaraciones frente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, se pudo conocer que, según sus palabras, había recibido la información de que el perulibrista se encontraba en Ica. En ese momento, promocionó un operativo para dar con la ubicación del prófugo.

Pese a ello, el pronunciamiento se habría dado a la par, mientras se buscaba capturar al líder izquierdista. La visita del ministro se dio algunas horas antes de que se llevara a cabo la diligencia. Es importante conocer que Manuel Risco Huayanca fue el periodista que dio a conocer la versión de la supuesta estancia de Cerrón en Ica. Ello lo mencionó durante una intervención en Radio Nova.

"Señor general, le doy un dato. Despierte, general, ya es hora. Son 7.48. Un vecino me acaba de informar, me ha enviado la información a través de WhatstApp que habrían visto a Vladimir Cerrón aquí en Ica (...) No está en Pisco. Ya lo trajeron a Ica. ¿Y saben dónde está? Este trabajo lo tiene que hacer la policía, y lo tengo que hacer yo con mi gente a través del WhatsApp. Estaría en Alto Prado. Échese a buscar señor ministro", explicó.