Américo Gonza calificó la denuncia constitucional en su contra como una "venganza" de Delia Espinoza

Este viernes 25 de julio, la Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, exministros de Estado, y más de 20 congresistas por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Dentro de esta carpera fiscal, el congresista Américo Gonza fue incluido en la investigación. Por ello, Exitosa conversó con el parlamentario de Perú Libre para conocer sus apreciaciones al respecto.

De acuerdo a su parecer, esta denuncia constitucional no es más que una venganza por parte de la propia fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya que en su momento presentó un proyecto de ley para reformar completamente el Ministerio Público debido a los cuestionamientos ocurridos en el último tiempo.

Incluso, Américo Gonza señaló que su abogado defensor ha revisado la carpeta fiscal y no ha encontrado ningún hecho que lo involucre en este caso.

"En mi caso, me incluyeron en la carpeta. Mi abogado ha revisado todos los folios que existen en esta carpeta y no hay ni un indicio contra mi persona. Que la señora Delia Espinoza me haya incluido en esa investigación, a pesar de que pedí que me excluyan de la indagación, es una venganza de la fiscal de la Nación hacia mi persona. Está clarito y probado porque esa declaración lo dijo en los medios porque yo quería reorganizar el Ministerio Público", indicó.