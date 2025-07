Andrea Luna sufre acoso callejero por un taxista en plena calle de Miraflores: "Me siguió, me gritó"

La actriz peruana Andrea Luna, una de las protagonistas de la telenovela Pobre Novio, denunció a través de sus redes sociales un episodio de acoso callejero en Miraflores, mostrando su indignación y rechazando el hostigamiento sexual contra la mujer. Este hecho se suma a las recientes denuncias de personajes públicos en contra del acoso contra la mujer, como la de Korina Rivadeneyra.

El hecho se registró el último jueves 24 de julio, cuando Andrea Luna al salir de un establecimiento cercano a Larcomar, notó que un taxista la seguí a baja velocidad mientras caminaba.

Según contó la actriz, el conductor la hostigó verbalmente, gritándole frases con contenido sexual y haciendo gestos obscenos desde su vehículo.

"Mientras caminaba sola, esta persona se desplazaba en su vehículo a mi costado y me siguió durante toda una cuadra frente a Larcomar, hasta llegar a este semáforo. El sujeto iba al lado mío gritándome y haciendo gestos obscenos con la lengua", contó.

Ante esto, la intérprete optó por grabar lo que venía sucediendo con su celular y enfrentar al conductor, quien negó las acusaciones y se defendió alegando que solo la había llamado "guapa".

La actriz aprovechó la situación para concientizar a quienes la siguen respecto a la existencia de una ley que sanciona el acoso callejero en nuestro país.

"Él dice que solo me dijo 'guapa', pero no fue solo eso. No logré grabar todo, pero lo que se ve en el video ya es suficiente. Y aunque 'solo fuera eso', igual está mal. Esto se llama acoso callejero y está sancionado por ley (Ley N.º 30314)", mencionó.