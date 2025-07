Sagasti descarta postular a la Presidencia: Aquellos que quieren inhabilitarme están perdiendo el tiempo

En entrevista con Exitosa, el expresidente de la República, Francisco Sagasti, ratificó su decisión de no postular a la Presidencia. Según precisó, es consciente de la edad que tiene y de las labores que puede cumplir, por lo que se desarrollará en la política, pero de otra manera.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario indicó que su manera de hacer política es otra, por lo que intentará desempeñarse en asesorías y dando consejos para mejorar la situación del país.

"Lo que no voy a hacer y, en ese sentido están perdiendo el tiempo todos aquellos que quieren inhabilitarme, no voy a ser candidato. Yo tengo ya 80, para cumplir 81 años, yo creo que hay que tomar consciencia de la edad que tiene uno de lo que puede hacer", precisó a nuestro medio.

De tal modo, Sagasti indicó que hay un problema principal en el Perú por resolver por parte de las autoridades del Estado, este resulta ser la inseguridad ciudadana. El primer paso para atenderlo es fijarse en la Policía Nacional del Perú (PNP). Ante ello, recordó que durante su Gobierno se intentó hacer una limpieza y restructuración de los efectivos policiales. "El resultado se vio", agregó.

El expresidente Francisco Sagasti cuestionó el desempeño de los políticos actuales y aseguró que se ha vuelto común que estos insulten a sus adversarios para ganar exposición en las redes sociales.

Al respecto, hizo un llamado a la población de tomar consciencia sobre a quien realmente están eligiendo como autoridades tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. "Deben poner a gente honesta, capaz, que no esté gritando ni mintiendo ni insultando", indicó.

"A mí lo que me sorprende es la absoluta ignorancia deliberada de algunos políticos, es como que no quieren aprender, no quieren entender y se enorgullecen de su ignorancia", enfatizó.